PROPAGANDA with NOVE25: la capsule collection di gioielli dedicata al brand street

Una autentica sinergia unisce due entità condividenti non solo animo e valori, ma anche gli stessi appassionati. Propaganda e Nove25, grazie alla loro profonda radicazione nella urban culture e alle influenze del mondo underground, si sono affermati come punti di riferimento nei rispettivi settori, distinti per stile, espressività e credibilità. La collezione di gioielli, frutto della collaborazione tra Propaganda e Nove25, va oltre la mera creazione estetica, rappresentando un legame autentico e persino spirituale. Simbolo di una fratellanza vissuta fianco a fianco sulla strada, questi gioielli diventano autentici codici per coloro che considerano l’appartenenza una virtù e il distinguersi un mantra.

Il Snake Logo di Propaganda, ideato dall’artista Scarful, domina sui gioielli ideati e prodotti da Nove25, fondendo nei metalli preziosi i valori e la visione unica dei due marchi. Questa collaborazione regala ai fan di Propaganda e Nove25 gioielli unici e dal carattere distintivo, nati per rinnovare il patto di sangue con coloro che ogni giorno scelgono di esprimere la propria passione, originalità e indipendenza. Il Snake Logo di Propaganda, con il suo iconico motivo a coste, caratterizza l’intera proposta: una collana con un ciondolo a forma di piastra militare in argento, un bracciale in corda disponibile in tre diverse colorazioni (verde, bianco, viola), richiamando lo stile underground del marchio streetwear. La proposta include anche una targa in argento con bassorilievo, un anello lucido in argento, unico nel suo genere, a simboleggiare l’esclusiva collaborazione completamente made in Italy.

In edizione limitata, una T-shirt nera con pattern identitari in argento consacra la collaborazione tra i due brand e può essere acquistata in esclusiva su propagandaclothing.it. La collezione di gioielli Propaganda with Nove25 è disponibile presso lo store Nove25 di Roma, situato in via dei Gracchi 41-43, oltre che negli store di Milano e online sul sito nove25.