Prove entusiasmanti per i SUV Jeep agli Xmasters

Si è conclusa la dodicesima edizione estiva degli Xmasters, l’atteso evento sportivo che ha coinvolto appassionati e curiosi a Senigallia. Con un’affluenza di circa 80.000 persone, l’evento è stato un grande successo, trasformando la città costiera in un vivace centro di attività sportive e benessere.

La cornice perfetta per questa edizione è stata il beach village, uno spazio di 40.000 m2 che ha ospitato una vasta gamma di attività sportive, lezioni di yoga con gli insegnanti più in voga del momento e un’opportunità per provare l’e-surf ed e-foil, oltre ad altre discipline acquatiche come surf, kitesurf e sup.

Una delle caratteristiche distintive dell’evento è stata la sua totale adesione al concetto di “plastic free” e una particolare attenzione all’ambiente. In questo contesto, un brand particolarmente impegnato verso la sostenibilità è stato Jeep. Il celebre marchio automobilistico ha intrapreso un percorso verso la libertà a zero emissioni, cercando di coniugare i suoi valori di autenticità, avventura, libertà e passione con l’attenzione per l’ambiente.

La presenza di Jeep all’evento è stata molto apprezzata dal pubblico, e non a caso. La gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid e l’Auto dell’Anno 100% elettrica, Jeep Avenger, hanno conquistato il mercato dei Low Emission Vehicle (LEV) in Italia con una quota di circa il 14% a giugno.

Durante gli Xmasters, il pubblico ha avuto l’opportunità di provare personalmente le leggendarie performance 4×4 di Jeep su un percorso off-road allestito proprio sulla spiaggia. Questo ha permesso di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso Jeep celebre in tutto il mondo. In particolare, la gamma di SUV 4xe ha catturato l’attenzione con la sua evoluzione del concetto di capability, arricchita da sostenibilità, efficienza, sicurezza e divertimento di guida.

Uno dei modelli più acclamati è stata la nuova Jeep Wrangler 4xe con tecnologia Plug-In Hybrid. Questa versione ibrida plug-in ha permesso ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni, con un’autonomia che può superare i 50 km. Questo si traduce in un’esperienza di guida efficiente e divertente su strada, caratterizzata da capacità all-terrain ulteriormente migliorate, il tutto avvolto in un silenzio pressoché assoluto.

La Jeep Wrangler 4xe è stata ottimizzata anche nelle prestazioni. Grazie al sistema di propulsione che combina due motori elettrici e un motore I-4 da 2,0 litri, abbinato al cambio automatico a otto velocità TorqueFlite, la vettura offre una potenza complessiva di 380 CV e una coppia massima di 637 Nm. Questo permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, dimostrando che il connubio tra le leggendarie capability Jeep e la tecnologia elettrificata può davvero regalare il meglio di entrambi i mondi.

La Jeep Wrangler 4xe è un esempio concreto di come sia possibile soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente e alle prestazioni. Questo modello incarna la missione di Jeep di offrire il massimo delle performance senza rinunciare alla sostenibilità, permettendo ai guidatori di godersi la natura e l’avventura nel silenzio quasi assoluto della mobilità elettrica.