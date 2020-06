PS5: svelata la console che uscirà nel 2021

Finalmente il momento è arrivato: Sony Interactive Entertainment (SIE) ha rivelato nuovi dettagli su PlayStation5, tra cui il design della console di nuova generazione e un’ampia line-up di titoli inediti in arrivo sulla piattaforma. La presentazione della nuova console è avvenuta durante un evento live streaming a cui hanno assistito milioni di gamer e ha svelato un grintoso design a due tonalità pronto a segnare una cesura netta con le precedenti console PlayStation.

Ai fan è stata anche presentata un’anteprima dei giochi che definiranno la nuova generazione di gaming su PlayStation 5. Attraverso decine di titoli, molti dei quali usciranno come esclusive console o esclusive assolute su PS5, gli sviluppatori di maggior talento del mondo hanno mostrato il potenziale dell’hardware, che permetterà ai giocatori di godere di esperienze più ricche e di lasciarsi avvolgere da straordinari mondi di gioco come mai prima d’ora.

“Con PlayStation 5, stiamo compiendo un grande passo in avanti nell’offrire una generazione di esperienze di gioco veramente rivoluzionarie, che andranno a ridefinire le aspettative su ciò che un videogioco è in grado di fare – ha annunciato Jim Ryan, Presidente e CEO di SIE. I mondi di gioco saranno più belli e dettagliati, per coinvolgere i sensi in modi finora sconosciuti. Inoltre, grazie ai caricamenti ultra rapidi, l’esperienza risulterà incredibilmente fluida. La presentazione di oggi non è che un assaggio di ciò che la nuova generazione ha in serbo per i giocatori. Vogliamo ringraziare la nostra community per averci accompagnati nel viaggio che porta al lancio di PS5″.

Sony Interactive Entertainment annuncerà prezzi e ulteriori dettagli su PlayStation 5 in un secondo momento.