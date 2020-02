Psyko Shooting Stars Bravo disponibile ora per Nintendo Switch

NIS America è felice di annunciare che Psikyo Shooting Stars Bravo è oggi disponibile in Europa e arriverà il 28 febbraio in Oceania. Psikyo Shooting Stars Bravo e Psikyo Shooting Stars Alpha sono disponibili in esclusiva per Nintendo Switch™ in due collection uniche che racchiudono il meglio di Psikyo!

Samurai Aces Episode I – La figlia dello Shogun è stata rapita da un culto malvagio e spetta a sei eroi improbabili salvarla prima che venga sacrificata per resuscitare un dio demone!

Samurai Aces Episode II: TENGAI – Il culto militaristico Shinrano ha catturato la figlia di Shogun per sacrificarla al loro dio demone. Gli unici che possono fermarli sono un gruppo di disadattati che devono insorgere per diventare eroi!

Samurai Aces Episode III: SENGOKU CANNON – Il terzo capitolo segna la prima avventura della serie al di fuori dell’arcade, portando per la prima volta tutta l’azione classica e l’avventura nelle console domestiche.

GUNBIRD – Cosa hanno in comune una strega, un robot, un avventuriero con un jetpack, un artista marziale e un guerriero scimmia? Tutti cercano i pezzi di uno specchio magico per esprimere un desiderio!

GUNBIRD2 – Sei eccentrici guerrieri affrontano una grande sfida: rivendicare la leggendaria pozione di un dio divino per soddisfare i loro più grandi desideri!

GUNBARICH – Un titolo spin-off della serie “Gunbird”, la giovane strega Marion e la sua compagna di classe Gurutan sono le protagoniste di questo affascinante gioco di blocchi colorati.

Caratteristiche Chiave:

Pixel Perfect: Scopri questi sparatutto classici resi meravigliosamente in alta definizione.

Gioco a modo tuo: Scegli tra la modalità orizzontale e la modalità “TATE” verticale, oppure passa un Joy-Con ™ ad un amico per divertirti in modalità cooperativa sul divano!

Unlimited Quarters: Sei shooter, sei storie e un’infinita scorta di munizioni in un unico gioco.

