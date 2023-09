PUMA Gear Up Pack: nuove e sorprendenti colorazioni

PUMA ha svelato oggi il Gear Up Pack, che prende ispirazione dalla magia e dalle luci delle indimenticabili notti del calcio, arricchendo le linee ULTRA, FUTURE e KING con nuove e sorprendenti colorway.

Mentre l’inizio della stagione ha visto il debutto di molte nuove calzature, ora è giunto il momento di alzare l’asticella con il Gear Up Pack, destinato a essere indossato da alcune delle stelle più luminose del calcio, tra cui Neymar Jr., Kingsley Coman, Ingrid Engen, Fridolina Rolfö, Julia Grosso, Jack Grealish e Xavi Simons.

La ULTRA, con la sua tomaia ULTRAWEAVE completamente rivisitata e incredibilmente leggera, porta la velocità e l’accelerazione a nuovi livelli. L’applicazione strategica del rinforzo PWRTAPE è ispirata all’anatomia del piede umano, fornendo un sostegno naturale per i rapidi cambi di direzione e ritmo.

La FUTURE, d’altra parte, sfida la convinzione che i difensori possano fermarti. La sua tomaia adattiva FUZIONFIT360 combina una doppia maglia elastica e inserti in PWRTAPE per offrire una calzata avvolgente e di supporto, con la possibilità di giocare con o senza lacci. Le texture 3D ingegnerizzate nelle zone chiave migliorano la presa e il controllo della palla, mentre la suola Dynamic Motion System a doppia densità aumenta la stabilità, l’agilità e la trazione.

Per coloro che cercano il controllo supremo, le PUMA KING sono la risposta. Realizzate con il materiale K-BETTER, una soluzione cruelty-free che supera la pelle nelle prove di tatto, comfort e durata, queste scarpe sono la scelta definitiva. La leggera suola presenta un controforte esterno per il tallone, una stability spine integrata e tacchetti conici, garantendo il massimo controllo sui movimenti e sul pallone.

Inoltre, come parte del nostro impegno per un futuro sostenibile, le tomaie delle ULTRA, FUTURE e KING sono realizzate con almeno il 20% di materiali riciclati.

Il Gear Up Pack è già disponibile in prevendita sul sito PUMA e presso alcuni rivenditori selezionati, e verrà lanciato in tutto il mondo a partire dal 28 settembre.