Puma lancia il Brilliance Pack con le Future, Ultra e King specifiche per le donne

PUMA ha presentato oggi il Brilliance Pack, una collezione di calzature specifiche per le donne, pensata per le FUTURE, ULTRA e KING in nuove colorazioni, che celebra la brillantezza del gioco femminile e guarda alla prossima generazione di giovani giocatrici.

Ma il Brilliance Pack non è solo una collezione di scarpe, è un’idea, un progetto che si basa sull’ispirazione e sull’incontro tra le ragazze che amano il calcio e le giocatrici professioniste che già lo praticano. Per questo motivo, in occasione del lancio del Brilliance Pack, PUMA ha organizzato diverse attività in tutta Europa, riunendo giocatori professionisti e programmi di base per ispirare le ragazze a giocare a calcio.

L’azienda tedesca ha collaborato con il VfL Wolfsburg e con la calciatrice tedesca Lena Lattwein per ospitare una giornata di calcio speciale per oltre 200 bambine attraverso Golden Goal, un’organizzazione di base in Germania che sostiene le ragazze provenienti da contesti migratori per aiutarle a integrarsi attraverso il calcio. La giornata ha offerto un’esperienza calcistica unica per le ragazze, per ispirarle e dar loro una piattaforma per giocare al bel gioco.

Ma non è tutto. PUMA ha collaborato anche con il PSG e la calciatrice francese Laurina Fazer per sorprendere la prima squadra di calcio di Laurina con una sessione di allenamento speciale a Parigi. Laurina ha parlato alle ragazze del suo percorso, dei suoi consigli per diventare una giocatrice di calcio e le ha aiutate a svolgere varie esercitazioni specifiche per il calcio, con la speranza di ispirare una nuova generazione di calciatrici.

Inoltre, PUMA ha organizzato attivazioni con Sherida Spitse (Olanda e Ajax) ad Amsterdam, Maya Le Tissier (Manchester United) a Manchester e, alla fine di marzo, Madelen Janogy (Hammerby IF e Svezia), Jonna Andersson (Hammerby IF e Svezia), Adelina Engman (Hammerby IF e Finlandia) e Maika Hamano (Hammerby IF e Giappone) terranno un evento a Stoccolma.

L’obiettivo di queste attivazioni è far giocare le ragazze a calcio e farle incontrare con modelli femminili che le ispirino. Infatti, le scarpe del Brilliance Pack offrono alle giocatrici la giusta vestibilità e la tecnologia necessaria per soddisfare le loro esigenze in campo e dare il meglio di sé.