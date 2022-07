PUMA presenta la scarpa da calcio Mercedes-AMG Petronas F1 ULTRA 1.4 in edizione limitata nella classica colorazione Diamond Silver e Spectra Green. La nuova scarpa superveloce è disponibile in edizione limitata di 1000 paia ed è ispirata all’iconico team che ha vinto otto titoli Costruttori e nove titoli Piloti in Formula Uno.

La velocità è nel DNA di PUMA. Può fare la differenza tra vincere o perdere, essere primi o secondi. In un crossover di velocità, PUMA rende omaggio al suo heritage nel calcio e nel motorsport progettando una scarpa da calcio ultraleggera e ultraveloce per giocare un calcio più veloce.

La scarpa MAPF1 ULTRA 1.4 è stata realizzata per garantire la massima leggerezza, la tomaia è dotata della tecnologia ultraleggera MATRYXEVO che combina filati tecnici di carbonio e filati trasparenti Mono per creare un materiale high-tech dalle prestazioni devastanti, riducendo al minimo il peso e consentendo di essere al massimo della velocità fin dal primo passo. La tomaia è collegata a uno SPEEDCAGE interno che fornisce un sostegno leggero e mantiene il piede bloccato mentre si esplode lontano dall’avversario.

La ULTRA è dotata di un’esclusiva suola PEBA SpeedUnit che garantisce la massima velocità di stacco, trazione e reattività ad alta velocità, offrendo una piattaforma perfetta per eseguire movimenti più rapidi su tutto il campo. Infusa nel DNA delle running spike PUMA, la ULTRA è più letale che mai.

Le nuove MAPF1 ULTRA 1.4 sono disponibili su PUMA.com e presso selezionati retailer.