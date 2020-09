Pura tecnologia racing: ecco la BMW M 1000 RR

BMW Motorrad segue la filosofia della lettera più forte del mondo: M rappresenta in tutto il mondo il successo nelle corse automobilistiche e il fascino dei modelli BMW ad alte prestazioni ed è rivolto a clienti con esigenze particolarmente elevate in materia di prestazioni, esclusività e personalizzazione.

Con la nuova BMW M 1000 RR, il primo modello M di BMW Motorrad basato sulla S 1000 RR sta ora celebrando la sua premiére mondiale. La nuova M RR utilizza un motore a quattro cilindri in linea raffreddato ad acqua basato sull’unità motrice della RR con tecnologia BMW ShiftCam che modifica la fasatura e l’alzata delle valvole, modificato comprensibilmente in direzione della massima prestazione su circuito nell’utilizzo racing. Raggiunge la sua potenza massima di 156 kW (212 CV) a 14.500 giri/min. La coppia massima di 113 Nm viene sprigionata a 11.000 rpm. Oltre a regime massimo di rotazione aumentato a 15.100 giri/min, il motore M RR ha significative ottimizzazioni tecniche.

Il sistema di scarico leggero è per di più realizzato in titanio. Il nuovo motore M RR è ancora più potente di quello della RR da cui deriva nel range da 6.000 giri/min a 15.100 giri/min, un arco di erogazione che è particolarmente rilevante per le dinamiche di guida in pista, ma senza perdere le sue qualità affascinante propulsore anche per la guida sportiva su strada.

L’aerodinamica è stata un punto decisivo nelle specifiche tecniche per il lavoro di sviluppo della M RR. Oltre ad una velocità massima che è la massima possibile, l’altro obiettivo era stabilire il miglior contatto possibile delle ruote con la strada – soprattutto in accelerazione. Le alette M sul fronte dell’assetto, che sono state sviluppate durante i test intensivi in pista e nella galleria del vento del GRUPPO BMW e sono fatte di carbonio con rivestimento trasparente, tengono conto di questo in quanto producono una deportanza aerodinamica e quindi carichi aggiuntivi della ruota in base alla velocità. L’effetto delle alette è evidente anche nelle curve e in frenata, la deportanza consente una frenata ritardata e garantisce una maggiore stabilità in curva.

Esteticamente la nuova M RR enfatizza i suoi geni da corsa con la combinazione colore base bianca brillante /M Sport nei colori di base azzurro, blu scuro e rosso. Ulteriori caratteristiche della M RR sono le coperture del motore in grigio granito e il tappo di riempimento del carburante verniciato di nero.

Il quadro strumenti del nuovo M RR ha lo stesso design di base del RR e ha un’animazione di avvio M. Come parte degli accessori opzionali, un codice di attivazione (contenuto del pacchetto M competition) può essere utilizzato per fornire un pacchetto dati completo per l’uso del laptrigger M GPS e M GPS data logger (Accessori Originali BMW Motorrad) tramite l’interfaccia OBD del cluster di strumenti.