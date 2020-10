“Pursuit of Happiness-Mr Nogues II”, il driving estremo MV Agusta (Il video)

Dopo “Back in Black – Mr Nogues”, primo video al cardiopalma, diventato virale in poche settimane con oltre 5 milioni di visualizzazioni, lo stuntman francese Thibaut Nogues è pronto a raddoppiare il successo con un nuovo video ispirato ai film d’azione. “Pursuit of Happiness – Mr Nogues II”, diretto da Mathieu Echeverri, è stato girato sulle curve mozzafiato dell’entroterra nizzardo. Oltre alle moto MV Agusta, vere star della produzione, il video, della durata di 3 minuti, contiene tutti gli elementi di un classico “Bond movie”.

In sella alla sua speciale F3 800, il francese sfreccia a velocità incredibili sulle stradine (chiuse per consentire le riprese in sicurezza)lungo le valli sperdute delle alpi marittime, offrendo uno spettacolo altamente adrenalinico che sicuramente incanterà il pubblico di appassionati che segue le sue avventure da ogni angolo del mondo. Questa volta, Mr Nogues è tallonato da una diabolica Superveloce 800 che lo spingerà oltre i limiti delle sue straordinarie capacità di pilota.

Quando non è impegnato a girare scene di alta acrobazia in location da sogno, Nouges è il front man e primo pilota della Freestyle Division di MV Agusta, guidata da Virginio Ferrari, uomo di grande passione e provata esperienza di team management. Dal 2019 la Freestyle Division ha preso parte a numerose manifestazioni in tutta Europa, dagli appuntamenti di MotoGP e Superbike alle fiere e ai raduni motociclistici. Sui social il seguito di Thibaut Nogues e della Freestyle Division di MV Agusta è impressionante, con milioni di contatti ogni mese e centinaia di migliaia di visualizzazioni entro pochi giorni dalla pubblicazione di ogni nuovo video, con picchi di alcuni milioni.