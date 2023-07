Samsung QLED Q80C da 98″: la nuova frontiera dell’intrattenimento domestico

Samsung Electronics Italia annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissimo QLED Q80C da 98”, per il pre-order a partire da ieri, 3 luglio.

Questo nuovo gioiello tecnologico si aggiunge alla linea di TV premium dell’azienda, offrendo agli utenti ancora più opzioni esclusive sia per la qualità dell’immagine che per il design.

Una delle caratteristiche principali che rendono il QLED Q80C una scelta irresistibile è il processore Neural Quantum 4K, che si avvale della tecnologia AI Upscaling per adattare immagini di qualità ottimizzata a uno schermo extra-large, migliorando la nitidezza e la profondità dei contenuti. La tecnologia Quantum HDR+ permette di cogliere dettagli sorprendenti sia nelle scene più scure che in quelle più luminose, mentre il volume colore al 100% di Quantum Dot offre una vasta varietà di sfumature, garantendo immagini luminose e realistiche.

Oltre all’incredibile qualità dell’immagine, il QLED Q80C si preoccupa anche della salute visiva degli spettatori. La modalità EyeComfort, con il sensore integrato, regola automaticamente tono e luminosità dello schermo in base agli orari dell’alba e del tramonto, riducendo l’affaticamento visivo. Di sera, la modalità EyeComfort attiva la riduzione del livello di luce blu, offrendo immagini più calde e meno stancanti per la vista.

Il design del TV è altrettanto impressionante: la cornice conferisce un tocco estetico di straordinaria bellezza, che si integra armoniosamente con l’ambiente domestico. E per un’esperienza immersiva completa, il sistema Dolby Atmos garantisce un suono di alta qualità, mentre il sistema OTS (Object Tracking Sound) Lite cattura ogni scena con un audio che traccia ciascun movimento, rendendo l’esperienza cinematografica a 360 gradi.

La TV Samsung QLED Q80C è anche una scelta ideale per gli appassionati di giochi, grazie a Samsung Gaming Hub, un’app basata su cloud con un’ampia selezione di giochi di famosi sviluppatori come Fortnite, Forza e Minecraft Legends. Con Motion Xcelerator Turbo+, l’esperienza di gioco diventa ultrafluida, e i giocatori professionisti possono sfruttare FreeSync Premium Pro, che garantisce bassa latenza e assenza di tearing e stuttering per un’esperienza di gioco ottimale.

Gli amanti delle serie TV troveranno il loro paradiso su questo schermo extra-large, scoprendo una vasta gamma di contenuti su Samsung TV Plus, gratuitamente sui TV Samsung. Philips Hue Sync aggiunge una nuova dimensione all’intrattenimento, grazie a un’illuminazione immersiva e intelligente, perfettamente sincronizzata con le esperienze di visione o di gioco.

Il QLED Q80C da 98 pollici è disponibile al prezzo di 7.499 euro.