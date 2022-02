Quando la sportività incontra l’esclusività: Bmw X2 Edition GoldPlay

Da marzo 2022, la nuova BMW X2 Edition GoldPlay porterà il suo nuovo fascino disinvolto nelle aree urbane e non solo.

La nuova edizione speciale sottolinea il carattere unico della BMW X2 e coniuga gli highlights degli equipaggiamenti come l’estesa M High-gloss Shadow Line, la proiezione del logo “X2” dallo specchietto laterale del guidatore o i fari adattivi a LED disponibili come optional – che includono una funzione fari abbaglianti a matrice a quattro segmenti, luci di svolta e distribuzione adattiva della luce – con dettagli esterni esclusivi e allestimenti interni che arricchiscono l’esperienza di guida già molto coinvolgente.

La nuova BMW X2 Edition GoldPlay abbina gli esclusivi esterni e interni con le caratteristiche di design e di equipaggiamento delle versioni X2 con specifiche M Sport. Le sospensioni M Sport ribassate di 10 millimetri e lo sterzo M Sport ottimizzano il potenziale dinamico della compatta SAC. Inoltre, una grande presa d’aria inferiore a tre sezioni nella grembialatura anteriore, i pannelli paraurti anteriori e posteriori con inserti in Dark Shadow, il rivestimento dei passaruota e i bordi inferiori delle portiere nel colore della carrozzeria, il rivestimento M High-gloss Shadow Line e il pacchetto M Aerodynamics conferiscono alla vettura un aspetto atletico. Nell’edizione speciale, i contorni e le finiture dei finestrini laterali, il rivestimento del montante B e le cornici degli abbellimenti sul montante C, i pannelli di copertura e le cornici degli specchietti (incluso il deflettore) sono rifiniti in High-gloss Black, così come i terminali del tubo di scarico e il bordo del logo BMW sul cofano del bagagliaio.

La parte anteriore del veicolo è caratterizzata dalla griglia a doppio rene M Mesh in High-gloss Black, la cui struttura a rete trae ispirazione dalle auto da corsa. Questa edizione speciale della X2 è contraddistinta dall’uso della tonalità di colore Galvanic Gold per il bordo della griglia a doppio rene e le calotte dei retrovisori esterni. Accattivanti inserti in Galvanic Gold adornano anche i cerchi aerodinamici M da 19 pollici dell’edizione speciale. I cerchi aerodinamici M da 20 pollici sono disponibili come optional e sono anch’essi provvisti di inserti in Galvanic Gold.

La verniciatura San Remo Green metallic è riservata esclusivamente alla GoldPlay Edition. È la prima volta che questa tonalità di colore è disponibile per la BMW X2. I clienti possono ordinare le vetture anche in Alpine White non metallizzato, M Misano Blue metallizzato, Sapphire Black metallizzato, Skyscraper Grey metallizzato, BMW Individual Storm Bay metallizzato, Frozen Black metallizzato e Frozen Pure Grey metallizzato. La venatura laterale in Galvanic Gold sulle portiere e i pannelli laterali anteriori e posteriori sono un’ulteriore ed esclusivo tocco aggiuntivo.

Sulle auto ordinate con una delle due verniciature opache Frozen, la laminazione, gli inserti Galvanic Gold per la griglia a doppio rene BMW e le calotte degli specchietti esterni vengono eliminati. Il bordo della griglia è invece rifinito in nero e le calotte degli specchietti sono verniciate in tinta con la carrozzeria. Questa variante stilistica può essere richiesta anche in altre tonalità di colore.

Gli equipaggiamenti specifici M si fondono con innovativi dettagli per dar vita all’ambiente sportivo ed esclusivo della BMW X2 Edition GoldPlay. Il volante in pelle M con pulsanti multifunzione, l’headliner color antracite, i pedali in acciaio inossidabile M, il poggiapiedi del guidatore M e la chiave dell’auto con l’identificativo M sottolineano il carattere sportivo dell’edizione speciale. Inserti sapientemente posizionati creano una connessione stilistica con il design esterno. Tra questi ci sono i listelli sottoporta, che hanno una struttura superficiale derivata dal design a rete della griglia a doppio rene BMW e sono decorati con la scritta “Edition” in Galvanic Gold. Intorno al cruscotto sul lato del passeggero anteriore, le strisce di rivestimento in Dark Graphite opaco – anch’esse create su misura per la GoldPlay Edition – riportano una grafica che fa riferimento alla laminazione esterna. Per la prima volta, viene utilizzata una tecnica di incisione laser che applica la grafica nel colore Golden Mica metallizzato sulla superficie della fascia e la sigilla con una vernice trasparente.

Oltre al modello ibrido plug-in e all’ultra-sportiva BMW X2 M35i – che impiega un motore quattro cilindri da 225 kW/306 CV con tecnologia TwinPower Turbo, un cambio Steptronic Sport a otto marce, un differenziale meccanico M Sport sull’asse anteriore e il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive i clienti possono scegliere tra altre otto configurazioni per la nuova edizione speciale.