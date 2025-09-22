Connect with us

“Quarta Repubblica”: stsera politica universitaria e sicurezza urbana

Published

Attesissima la puntata di “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro in prima serata e condotta da Nicola Porro. Il talk show, noto per esplorare a fondo temi di attualità politica ed economica, metterà in luce questioni centrali di interesse pubblico.

Al centro della discussione, lo scontro politico nelle Università italiane, un tema che ha sollevato non poche polemiche negli ultimi mesi. Le tensioni negli atenei, spesso terreno di scontro ideologico, verranno approfondite dagli ospiti in studio. Questo dibattito arriva in un momento cruciale per il mondo accademico, da sempre specchio delle dinamiche sociali e politiche del nostro paese.

Un altro argomento chiave sarà l’addio all’attivista Charlie Kirk. I funerali di Kirk rappresentano un momento di riflessione non solo sul suo legato personale ma anche sull’impatto che ha avuto sulle giovani generazioni e sulla scena politica internazionale. La sua figura sarà ricordata insieme agli ospiti che ne discuteranno la carriera e l’influenza.

Sul tema della sicurezza nelle città, il dibattito verterà sull’uso del taser. Le città italiane hanno vissuto episodi di violenza recentemente e il talk show affronterà la questione della gestione dell’immigrazione e il suo collegamento ai problemi di sicurezza. Questo tema si intreccia con il dibattito più ampio sulla legalità e sulla giusta applicazione delle leggi in situazioni critiche.

Infine, “Quarta Repubblica” tornerà a parlare del caso Garlasco, con nuove rivelazioni investigative che promettono di far luce su alcuni aspetti ancora ombrosi di una vicenda che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso.

Interverranno al dibattito personalità di spicco tra cui Alessandro Sallusti, Michela Marzano, Marco Bassani, Giovanna Vitale, Galeazzo Bignami, Alfonso Sabella, Alessandro Rico, Manuel Spadaccini, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani, Angela Taccia, Gianluca Zanella, Matteo Fabbri, e Andrea Ruggieri, che contribuiranno con le loro opinioni e analisi a un confronto acceso e ricco di spunti riflessivi.

Gli appassionati di politica e attualità non devono mancare a questo appuntamento che promette dibattiti intensi e approcci variegati alle tematiche trattate.

