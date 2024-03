“Race for Glory – Audi vs Lancia”: al cinema l’impresa epica dell’iconica Lancia Rally 037

Dopo il debutto in US e Canada a dicembre e l’approdo in Francia a febbraio, arriva nelle sale italiane, a partire da domani, distribuita da Medusa Film. “Race for Glory – Audi vs Lancia” racconta la storia del Team Lancia, guidato da Cesare Fiorio e dal pilota tedesco Walter Röhrl a bordo dell’iconica Lancia Rally 037 che vinse il Campionato del Mondo di Rally del 1983, l’ultima vittoria nella competizione di una vettura a trazione posteriore, contro rivali già dotate di trazione integrale.

“E’ con grande orgoglio che grazie al film “Race for Glory – Audi vs Lancia” celebriamo il successo della Lancia Rally 037 al Campionato del Mondo di Rally del 1983 che diede vita a una delle più grandi sfide dello sport, conquistando appassionati in tutto il mondo e diventando una pietra miliare nella storia sportiva di Lancia. L’impresa, infatti, segnò l’inizio di un periodo d’oro per Lancia, ancora oggi il marchio con il maggior numero di vittorie nel mondo dei rally.” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Sono felice di poter celebrare la storia della squadra Corse Lancia, una squadra forte, fatta di piloti, ingegneri e progettisti che con tanta passione hanno compiuto insieme a me delle imprese epiche ottenendo successi indimenticabili nel corso degli anni: 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del mondo costruttori Endurance, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. E oggi è ancora più importante celebrare questa storia nell’anno in cui il marchio Lancia riparte, grazie a Stellantis” ha dichiarato Cesare Fiorio.

Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl sono i protagonisti della pellicola. Nel cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett. “Race for Glory – Audi vs Lancia” è un film di Stefano Mordini, scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio. Una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida. Le riprese sono state effettuate lo scorso anno in Italia, coinvolgendo luoghi iconici di Torino, città in cui nasce il marchio Lancia nel 1906, collaborando con Film Commission Torino Piemonte. Tra questi luoghi il grattacielo Lancia, gli uffici di Mirafiori e altre locations di Stellantis tra le quali il Proving Ground di Balocco. Sono inoltre state utilizzate alcune vetture storiche parte del parco vetture dell’Heritage Hub di Stellantis tra cui ovviamente l’iconica Lancia Rally 037, una delle 9 vetture che hanno ispirato il design delle vetture future del marchio.