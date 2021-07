Radical Customs: la doppia personalità della Honda CMX1100 Rebel

Honda Motor Europe celebra la doppia personalità della CMX1100 Rebel, la nuova sorella maggiore della CMX500 (la seconda motocicletta custom più venduta in Europa nel 2020) attraverso due creazioni del preparatore francese “FCR Original”. Entrambi i progetti dovevano essere esposti al Wheels & Waves festival in Biarritz, insieme alle dieci migliori CB650R Special costruite dai dealer europei di Honda.

La CMX “Sport” e la CMX “Bobber” sono state disegnate per soddisfare qualsiasi esigenza, ma entrambe mostrano chiaramente il potenziale di personalizzazione che la CMX1100 Rebel porta con sé.

FCR Original voleva mettere in mostra il lato pratico e divertente della Rebel, ma anche renderla più sportiva, muscolosa e aggressiva. Partendo dalla meccanica altamente performante del motore bicilindrico con cambio DCT, perfetto per un utilizzo quotidiano da parte di piloti di tutte le età, e dopo aver abbozzato i disegni della moto definitiva, il team di FCR Original si è quindi messo al lavoro. Una modifica al forcellone gli ha permesso di montare un paio di ammortizzatori posteriori Öhlins completamente neri, un cerchio posteriore da 17 pollici proveniente dalla CB500F e uno pneumatico Dunlop D212 190/55-ZR17. Il parafango anteriore, invece, è stato costruito da zero e posto più in basso di 25mm. La scelta di un paio di semimanubri oversized dona alla moto maggiore manovrabilità, mentre il tachimetro è stato spostato sulla piastra superiore dello sterzo.

Molto accattivante nella sua semplicità, la scocca è il risultato di una scannerizzazione completa in 3D e consiste in un serbatoio personalizzato in poliestere misto a carbonio (riempito con alluminio), un codino coprisella con luci a LED integrate e una sella in Alcantara. Le pedane costruite a mano aggiungono un tocco “racing” mentre la vernice rossa e nera, insieme agli altri dettagli verniciati, rende omaggio alla tradizione Honda. Il motore è di serie, ma può contare su un magnifico scarico in acciaio inox costruito da FCR Original.

Ispirata dal design “minimale” della CMX1100 Rebel, questa interpretazione esalta la sua anima custom e, allo stesso tempo, si muove sempre più verso lo stile bobber. Il forcellone e le sospensioni sono di serie, ma abbassate di 25 mm nella parte anteriore, mentre i cerchi con raggi neri costruiti su misura montano larghi pneumatici Bridgestone.

Abbracciando sempre di più lo stile bobber, sono stati montati dei semimanubri in alluminio, una sella in pelle con nervature in pelle traforata, un semplice parafango frontale in alluminio (con rifiniture della Mirrachrome) e il contorno del faro anteriore è stato verniciato. In più, sono stati adottati dei piccoli indicatori di direzione Mini­Bates di FCR Original e, proprio come con la CMX “Sport”, si è utilizzato uno scan 3D per produrre il serbatoio in poliestere misto a carbonio e riempito con alluminio (con rifiniture della Mirrachrome in blu satinato). La ciliegina sulla torta è rappresentata, infine, dallo scarico rivestito in ceramica prodotto da FCR Original, che evidenzia ancor di più la bellezza della moto.