Rally di Roma Capitale e Sparco: una collaborazione di successo anche per il 2024

Il Rally di Roma Capitale e Sparco hanno annunciato il prolungamento della loro fruttuosa collaborazione anche per l’edizione 2024 dell’evento, che si terrà dal 26 al 28 luglio prossimi. Questa partnership, iniziata nel 2022, è pronta a rafforzare ulteriormente il successo dell’evento ideato da Max Rendina e organizzato da Motorsport Italia.

Fondata nel 1977, Sparco è un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento per il motorsport, conosciuta per la sua qualità, innovazione e ricerca. Con oltre quarant’anni di esperienza, Sparco si è affermata come un marchio di riferimento per piloti e team di competizioni automobilistiche a livello mondiale. Inoltre, è diventata un brand di tendenza per chi cerca sportività e stile nella vita quotidiana. L’azienda è dedita alla ricerca, realizzazione e fornitura di prodotti di alta qualità che combinano comfort, sicurezza e design all’avanguardia.

Il Rally di Roma Capitale è una delle competizioni rallystiche più prestigiose a livello internazionale, ambientata nello scenario unico della città eterna. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Grandi Eventi e con l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, rappresentato da Alessandro Onorato, l’evento ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello globale. La partnership con Sparco ha giocato un ruolo cruciale nel garantire visibilità e notorietà al marchio dell’evento, elevando il concetto di eccellenza reciproca dei due brand.

Il proseguimento della partnership riflette anche l’importante interesse che Sparco ha rivolto verso il settore rally italiano. Il marchio è infatti title sponsor del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, di cui il Rally di Roma Capitale sarà il quinto appuntamento del calendario 2024.