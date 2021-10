Range Rover 2022: lusso e tecnologia all’insegna della sostenibilità

Land Rover ha presentato la nuova Range Rover alla Royal Opera House di Londra. Questa prossima generazione del veicolo definisce il lusso moderno per design ed offre livelli di raffinatezza, scelta e personalizzazione come non mai.

Thierry Bolloré, Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che è stata sinonimo di Range Rover per oltre 50 anni.”

Range Rover è il SUV di lusso originale, la pietra di paragone da 50 anni, una sintesi di comfort sereno e compostezza con capacità vincenti. La Nuova Range Rover è ancora più desiderabile, coniugando con naturalezza ed autenticità, modernità assoluta e grazia estetica con raffinatezza tecnologica e connettività, senza soluzione di continuità e, per la prima volta, spazio per sette adulti.

La quinta generazione di Range Rover porta la filosofia del design modernista di Land Rover a un livello superiore, reinterpretando in chiave contemporanea il suo profilo inconfondibile per creare un fortissimo statement di design.

Il professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “È possibile rispettare il proprio DNA e proiettarsi ancora in avanti – ed è quello che abbiamo fatto. La natura modernista della nostra filosofia di design non segue la moda o la tendenza. È priva di dettagli superflui, creando una forma che parla di modernità, ma è piena di fascino ed offre nuovi livelli di coinvolgimento emotivo. La nuova Range Rover è semplicemente la più desiderabile mai creata.”

La Nuova Range Rover è caratterizzata da tre linee che risalgono alle origini attraverso le generazioni; la linea discendente del tetto, la linea di cintura forte – con la sua enfasi orizzontale – e la linea ascendente delle soglie.

Il caratteristico sbalzo anteriore corto, la parte anteriore formale, il parabrezza verticale e la caratteristica coda rastremata, che si assottiglia in pianta, sono elementi chiave nella definizione delle proporzioni della Range Rover e nella comunicazione della sua impareggiabile presenza.

Gli elementi a filo e le tolleranze ristrette sono un altro segno distintivo della Nuova Range Rover e le tecnologie abilitanti del design contribuiscono al suo sofisticato aspetto levigato dal pieno; fra queste, i vetri a filo, una finitura nascosta nella linea di cintura e i giunti del tetto saldati al laser senza soluzione di continuità. Anche le caratteristiche luci posteriori hidden-until-lit sono fondamentali per il successo del design e diventeranno una firma Range Rover.

La Nuova Range Rover SV offrirà ai clienti ancora più possibilità di creare un veicolo davvero speciale quando sarà in vendita nel 2022.

Il modello SV è una squisita interpretazione del lusso e della personalizzazione Range Rover, e incarna un’eccezionale maestria artigianale. I materiali per i dettagli di design esclusivi della Range Rover SV includono metalli cromati, ceramiche lisce, intarsi a mosaico intricati, oltre a una scelta di rivestimenti in pelle di alta qualità o Ultrafabrics, ecosostenibili non in pelle. Gli ulteriori temi di design, SV Serenity e SV Intrepid, introducono interni a contrasto bicolore tra la sezione anteriore della cabina e quella posteriore, mentre la sontuosa SV Signature Suite a quattro posti presenta miglioramenti funzionali, tra cui un Club Table apribile elettricamente e un frigorifero.

Questo modello, realizzato a mano dalla divisione Special Vehicle Operations, sarà il primo veicolo a sfoggiare il nuovo badge SV, dalla forma tonda, in ceramica con la strategia di denominazione semplificata, e sarà denominato semplicemente SV. Il badge SV rappresenta il distillato della passione che la divisione Special Vehicle Operations nutre per il design e l’engineering del lusso, delle prestazioni e delle capacità moderne. Il badge SV identificherà in futuro tutti i nuovi veicoli Land Rover lanciati dalla divisione Special Vehicle Operations.

La Nuova Range Rover coniuga la tecnologia avanzata con il lusso moderno per offrire una raffinatezza senza pari per ogni passeggero, ed è il primo modello a utilizzare il nuovo pianale Modular Longitudinal Architecture di Land Rover.

La struttura MLA-Flex può ospitare motori a combustione interna, ibridi plug-in e 100% elettrici. Rappresenta il prossimo passo nella strategia di architettura semplificata Land Rover, per offrire una maggiore flessibilità in termini di motorizzazioni e stabilire nuovi standard di qualità.

È disponibile con una scelta di efficienti propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid* e interni a quattro, cinque o sette posti con passo standard e lungo. Una Range Rover all-electric-, la prima Land Rover completamente elettrica, coerentemente con la strategia Reimagine, si unirà alla gamma nel 2024.

La Nuova Range Rover Pure-electric sarà la prima di una serie di Land Rover completamente elettriche. Ogni modello sarà disponibile con propulsione esclusivamente elettrica entro la fine del decennio, nell’ambito dell’impegno Jaguar Land Rover a raggiungere zero emissioni di carbonio in tutti i suoi prodotti, operazioni e catena di approvvigionamento entro il 2039.

Gli innovativi propulsori per veicoli elettrici Plug-in Extended Range registrano emissioni di CO 2 inferiori a 30 g/km, con un’autonomia di guida in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 km, sufficiente per consentire ai tipici clienti Range Rover di completare fino al 75% dei loro spostamenti utilizzando solo l’energia elettrica.

Una serie di tecnologie innovative contribuisce all’impareggiabile comfort e raffinatezza della Nuova Range Rover. La nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore di terza generazione offre una delle cabine più silenziose mai realizzate. Si basa sull’architettura della carrozzeria silenziosa e sigillata, e utilizza microfoni all’esterno del veicolo e altoparlanti nei poggiatesta all’interno per offrire ai passeggeri zone silenziose, proprio come fanno le cuffie audio di fascia alta con cancellazione attiva del rumore.

La nuova Range Rover offre il controllo vocale intuitivo con Amazon Alexa. L’utilizzo di comandi vocali naturali e intuitivi va oltre le interfacce touchscreen o i pulsanti nel contribuire a ridurre il carico cognitivo, e consente di gestire qualsiasi funzione, da quelle di infotainment preferite e dalla selezione dei brani musicali, alla navigazione o ai contatti telefonici; il tutto mentre il guidatore mantiene le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

La sostenibilità va oltre la scelta di propulsori efficienti, grazie a materiali e processi innovativi che si combinano per ridurre l’impatto ambientale della Nuova Range Rover. Questi materiali comprendono un tessuto misto lana Kvadrat che sarà offerto come opzione leather-free. La sua miscela di lana è calda e avvolgente, e ne fa il tessuto perfetto per accompagnare il materiale tecnico Ultrafabrics™, che ha tutte le qualità tattili della pelle ma è il 30 percento più leggero e genera solo un quarto del CO 2 .

Le consuete capacità e compostezza Range Roversono fornite dal pionieristico sistema di controllo integrato del telaio di Land Rover, che vanta la gamma più completa di tecnologie telaistiche mai montate su un veicolo di questo tipo. Le quattro ruote sterzanti offrono una maggiore stabilità alle alte velocità e il diametro di volta più stretto di qualsiasi Land Rover, mentre le avanzate sospensioni pneumatiche elettroniche, reagiscono preventivamente alla strada utilizzando i dati di navigazione eHorizon. La nuova tecnologia Dynamic Response Pro offre un rapidissimo controllo elettronico del rollio garantendo compostezza ed agilità in ogni situazione.

La nuovissima Range Rover di quinta generazione è stata progettata e sviluppata nel Regno Unito e sarà prodotta esclusivamente presso lo stabilimento Land Rover di Solihull – la sede storica di Range Rover – su una nuova linea di produzione all’avanguardia. L’investimento nello stabilimento porterà a una maggiore qualità, con l’assemblaggio di efficienti modelli mild-hybrid, plug-in hybrid* e Pure-electric della Nuova Range Rover sulla stessa linea.