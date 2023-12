Range Rover apre la lista d’attesa per la Range Rover Electric

Range Rover ha aperto la lista d’attesa per la Range Rover Electric, in vista dell’apertura degli ordini formali dei clienti.

Range Rover Electric offrirà prestazioni paragonabili all’ammiraglia Range Rover V8 e con le capacità all-terrain sviluppate in-house dagli esperti Land Rover che costituiscono il segno distintivo di Range Rover sin dalla sua nascita nel 1970.

Sono in corso i test dei prototipi fisici, poiché gli ingegneri mirano alla Range Rover più silenziosa e raffinata mai creata, grazie alla configurazione di cancellazione attiva del rumore stradale, al design del suono e al livello di comfort dell’abitacolo.

Dopo un anno di sviluppo virtuale che abbraccia la robustezza del front-end, l’analisi dei sistemi multi-body, che considera le sollecitazioni sul telaio, e il guado virtuale fino a 50 km/h, sono stati costruiti i primi veicoli fisici. Sono iniziati i test globali su strada, dalla Svezia a Dubai, a temperature che vanno da -40°C a +50°C. Il programma globale di test fisici è stato adattato per il primo veicolo completamente elettrico di Range Rover per garantire la robustezza del sistema di azionamento elettrico, compreso il sottopavimento, la durata della batteria, l’integrità del telaio e i test di dinamica del veicolo per il derating termico.

New Range Rover Electric sarà prodotta sulla flessibile Architettura Modulare Longitudinale (MLA) nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito, insieme ai veicoli ibridi mild e plug-in Range Rover esistenti. Per la prima volta, batterie ed EDU saranno costruite e assemblate nel nuovo Centro di produzione di propulsione elettrica di JLR a Wolverhampton, nel Regno Unito, mentre Range Rover continua il processo di elettrificazione verso l’ambizioso obiettivo di zero emissioni nette di carbonio nel 2039.