Range Rover Leadership Academy: si è conclusa la prima edizione

La prima edizione della Range Rover Leadership Academy ha segnato una svolta cruciale nel progetto “Leader by Example”, frutto della collaborazione tra Range Rover e il prestigioso Politecnico di Torino. L’iniziativa ha riunito illustri esempi di leadership provenienti da diversi settori professionali con gli studenti dei corsi di laurea in Sostenibilità, Design e Innovazione. Attraverso esperienze dirette e testimonianze, cinque leader contemporanei hanno condiviso le loro storie, esprimendo i valori fondamentali di Range Rover: Emotion, Networking, Attitude, Vision, Determination.

I cinque leader che hanno partecipato a questa esperienza formativa sono stati:

Ettore Bocchia , Leader by Emotion – Chef Stellato Michelin al Grand Hotel Villa Serbelloni

, Leader by Emotion – Chef Stellato Michelin al Grand Hotel Villa Serbelloni Camilla Lunelli , Leader by Networking – Communication and PR Director di Lunelli Group

, Leader by Networking – Communication and PR Director di Lunelli Group Alberto Galassi , Leader by Attitude – CEO Ferretti Group

, Leader by Attitude – CEO Ferretti Group Stefano Seletti , Leader by Vision – Titolare e Direttore Artistico del design brand Seletti

, Leader by Vision – Titolare e Direttore Artistico del design brand Seletti Alessandro Gilardi, Leader by Determination – CEO Costruzioni Generali Gilardi S.p.A

Gli studenti del Politecnico iscritti ai corsi di laurea in Design e Comunicazione Visiva e Design Sistemico hanno avuto l’opportunità di dialogare con questi cinque leader, concentrandosi sulla leadership contemporanea e sul suo impatto sulle prospettive progettuali, umane e professionali, con un focus particolare sulla sostenibilità ed etica.

Durante l’intero percorso formativo, i cinque leader hanno dimostrato entusiasmo nel condividere le proprie esperienze, sottolineando come la leadership abbia avuto un ruolo determinante nel raggiungimento dei loro obiettivi e nel superare limiti e ostacoli con coraggio e innovazione.

Uno degli aspetti salienti della Range Rover Leadership Academy è stato il confronto tra i leader di oggi e le nuove generazioni di leader di domani. Gli incontri tra i cinque esperti e gli studenti hanno permesso di favorire il dialogo intergenerazionale, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia, ha riassunto l’intenzione del progetto Range Rover Leadership Academy parlando di “…un’importante esperienza di scambio reciproco fra noi come Azienda e voi come studenti.” E ha rimarcato inoltre …”quanto i lavori conclusivi presentati da tutti i gruppi di lavoro, siano stati significativi nella loro semplicità e immediatezza”.

I gruppi di lavoro sono stati selezionati e premiati da una giuria d’eccellenza composta da: Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia, Maria Cristina Pagliuca, HR Director Jaguar Land Rover Italia, Valentina Cascapera, Experience Coordinator Jaguar Land Rover Italia, Ettore Bocchia (Leader by Emotion), Alessandro Gilardi (Leader by Determination), Stefano Corgnati, Vicedirettore per le Politiche Interne del Politecnico di Torino. Il team vincitore ha presentato un progetto denominato “OFF Road”, incentrato sull’importanza e la necessità di un radicale cambio di rotta in termini di sostenibilità e di etica. Una svolta che potrà attivarsi solo attraverso strategie specifiche, capaci di puntare tutte nella stessa direzione. Coinvolgendo persone, imprese e istituzioni a tutti i livelli della Società.

I tre studenti vincitori del progetto “OFF Road” (Christian Acquaroli, Marta Coviello, Davide Montaquila) avranno ora l’opportunità di partecipare a uno stage formativo in Jaguar Land Rover Italia, diventando così in prima persona parte dell’evoluzione dell’Azienda.