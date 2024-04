Range Rover Sport Stealth Pack: lusso in total black

Look total black e un’estetica raffinata e lussuosa. Si presenta così la nuova Range Rover Sport Stealth Pack.

Progettata meticolosamente per esaltare i suoi esterni stealth, questa versione presenta una vernice metallizzata premium Carpathian Grey con wrapping protettivo satinato a contrasto con il Black Pack, che comprende prese d’aria sul cofano, lettering, sezioni inferiori dei paraurti e soglie laterali in Narvik Black Gloss.

Il portamento sportivo e muscoloso viene ulteriormente esaltato dai cerchi da 23” Gloss Black con pinze dei freni nere, vetri oscurati e tetto a contrasto Narvik Black Gloss.

L’esterno, inoltre, presenta il Satin Protective Film, per la prima volta incluso in un pacchetto opzionale Range Rover Sport. Installato nel corso delle fasi di produzione, il wrapping non offre solo una pregiata e contemporanea finitura satinata, ma anche una protezione: in caso di graffi o danni, la pellicola può essere semplicemente rimossa e sostituita.

Nell’abitacolo sono presenti sedili scolpiti, una console centrale con singolo touchscreen da 11,4″, un Interactive Driver Display e un Meridian Surround Sound System™. I clienti che lo desiderano possono riproporre il tema scuro con il rivestimento in pelle traforata Windsor Ebony o, in alternativa, optare per la pelle Windsor Light Cloud. Entrambi i colori sono disponibili con impiallacciature nere naturali.

L’opzionale Stealth Pack per la Range Rover Sport ha un prezzo di Euro 11.841.