Range Rover Velar: debutta il restyling

La nuova Range Rover Velar è una pura espressione del modern luxury del brand ed è caratterizzata dalla più recente tecnologia, dalla raffinatezza del marchio Range Rover e da un nuovo design impattante.

Esteticamente, la nuova griglia si combina con il caratteristico tetto “sospeso”, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, che definiscono la famiglia di SUV di lusso più desiderabile al mondo. I nuovi fari super-slim Pixel LED offrono un’estetica preziosa e visibilità ottimale, mentre gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e dettagli scuri.

La nuova Range Rover Velar ha aperto la strada alla filosofia di design riduttivo di Range Rover e porta questo approccio a un nuovo livello nell’abitacolo. Il nuovo touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici è integrato nella consolle centrale, per un controllo immediato e intuitivo di tutte le funzioni chiave del veicolo. I controlli per il clima, sedili e il volume audio sono sempre visibili su ciascun lato dello schermo tramite nuove barre laterali, con controlli di scorrimento multifunzionali su entrambi i lati. Questi pulsanti virtuali sono sempre visibili e forniscono un accesso immediato alle funzioni di uso frequente, inclusi i controlli di temperatura individuali per la prima fila di sedili, il volume audio e le modalità Terrain Response.

L’infotainment di nuova generazione è stato oggetto di test e sviluppo approfonditi, sia digitali che fisici con tester umani, per ridurre i tempi di attività e interazione e offrire l’esperienza tecnologica più user-friendly possibile. Circa l’80% delle attività può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale.

Pivi Pro supporta la connettività smartphone con Wireless Apple CarPlay. È supportato anche il Wireless Android Auto, mentre il Wireless Device Charging – nella nuova area di stivaggio nella console centrale – fornisce una ricarica rapida immediata e riduce la necessità di cavi.

Con l’80% dei moduli programmabili del veicolo – dall’infotainment Pivi Pro alla navigazione, alla diagnostica, ai sistemi del motore e dello chassis – in grado di ricevere gli aggiornamenti wireless, la nuova Range Rover Velar non necessita di visitare i centri assistenza.

La nuova Range Rover Velar è anche abilitata Wi-Fi con un piano dati, per garantire l’intrattenimento e la connessione dei passeggeri. Pivi Pro7 offre una doppia tecnologia SIM/eSIM integrata e un’architettura basata su cloud, il che significa che offre accesso completo a una gamma di app online – tra cui Spotify e Deezer – integrate nel sistema di infotainment.

L’abitacolo confortevole della nuova Range Rover Velar riduce al minimo il rumore della strada grazie alla pionieristica tecnologia Active Road Noise Cancellation8, che garantisce alla nuova Range Rover Velar il titolo di veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore della strada*. Questa tecnologia rileva le frequenze esterne ed elabora automaticamente un antirumore attraverso il sistema audio del veicolo, riducendo il livello di rumore interno complessivo di un minimo di 4 dB.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, I clienti possono scegliere tra Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. Tutte confermate le motorizzazioni a trazione integrale, a partire dalla mild hybrid a benzina P250 da 250 CV, fino all’ibrida plug-in P400e da 404 CV. Quest’ultima ha una batteria più grande da 19,2 kWh rispetto ai 17,1 kWh precedenti e può percorrere 64 km a emissioni zero.