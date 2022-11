Razer annuncia Naga V2 PRO e Naga V2 HyperSpeed

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Naga V2 PRO e Naga V2 HyperSpeed, i nuovissimi mouse Razer per MMO e battle-royale. Pensati principalmente per queste tipologie di gioco, con tre piastre laterali intercambiabili sul Naga V2 PRO e un’ampia gamma di nuove funzionalità in entrambi, i nuovi Naga V2 PRO e Naga V2 HyperSpeed segnano il ritorno del mouse più adattabile di Razer, ora migliore che mai.

Lanciato nel 2009, il Naga originale ha creato la categoria dei #mouse per MMO, stabilendo nuovi standard di funzionalità e controllo con l’innovativo pannello laterale a più pulsanti e diventando immediatamente il mouse MMO più venduto al mondo. Il nuovo Naga V2 PRO continua questa tradizione di eccellenza, con una serie di aggiornamenti e miglioramenti che mantengono la forma e il feel del Naga amati dai gamer, concentrandosi, al contempo, sulle caratteristiche più importanti per gli appassionati di MMO.

Con 3 piastre laterali intercambiabili, 19+1 pulsanti rimappabili, 22 controlli programmabili, la nuova Razer HyperScroll Pro Wheel, Razer HyperSpeed Wireless, il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, i Razer Optical mouse Switch Gen-3 e una serie di opzioni di ricarica e connessione, il Naga V2 PRO rappresenta un aggiornamento totale del Naga Pro, pronto a soddisfare le esigenze dei giocatori di oggi in ogni genere di gioco.

La nuova Razer HyperScroll Pro Wheel offre una personalizzazione quasi illimitata al Naga V2 PRO, con impostazioni intelligenti per personalizzare l’azione e la sensazione di scorrimento. I gamer possono scegliere tra 6 modalità di impostazioni della rotella, compresa una personalizzata dall’utente, tutte disponibili tramite Razer Synapse 3 e accessibili “on-the-fly”. Con una modalità “Standard” per le selezioni in-game più comuni, una “Distinta” per uno scorrimento semplice e una “Ultrafine” per il massimo numero di input, il Naga V2 PRO dispone di altre due preimpostazioni: “Scorrimento adattivo”, per offrire una minore resistenza quanto più veloce è lo scorrimento della rotella, e “Scorrimento libero” per uno scorrimento accelerato sempre attivo.

L’ultima opzione del Razer HyperScroll Pro Wheel è la modalità “Custom”, con la quale si possono effettuare regolazioni pressoché infinite per ottenere la sensazione di scorrimento perfetto e la funzionalità personalizzata a proprio piacimento. Tramite Razer Synapse 3 è, inoltre, possibile regolare la tensione di scorrimento, il numero di passi e personalizzare la curva di forza tra i passi, impostando tutto, da una rotella scorrevole e libera di girare fino a una a passi positivi con solo 8 passi distinti, o fino a 96 passi – e poi regolare il tick tra ogni passo. Questi livelli di personalizzazione consentono di configurare minuziosamente la funzionalità e il feedback tattile della Razer HyperScroll Pro Wheel, offrendo il feel e livello di azione desiderati.

Il Naga V2 PRO integra le più recenti tecnologie wireless di #razer, sia per quanto riguarda la connessione che la potenza. Grazie a Razer HyperSpeed Wireless, offre una connessione ad alte prestazioni e a bassa latenza per un gaming privo di lag, mentre il monitoraggio e la commutazione adattiva della frequenza consentono di usufruire di una connessione wireless veloce e continua, anche negli ambienti caratterizzati da segnali più rumorosi. Per una completa versatilità e facilità d’uso, il Naga V2 PRO può essere collegato anche tramite Bluetooth o il cavo SpeedFlex Type C incluso, per giocare mentre si ricarica.

Con una straordinaria durata della batteria, fino a 150 ore con HyperSpeed Wireless o 300 con Bluetooth, il Naga V2 PRO può essere ricaricato anche in modalità wireless, essendo compatibile con il Razer Wireless Charging Puck e il Razer mouse Dock Pro (entrambi venduti separatamente). Supporta, inoltre, la connessione wireless multi-dispositivo di Razer, consentendo agli utenti che già possiedono una tastiera con Razer HyperSpeed di connettersi al dongle USB del #nagav2pro incluso, liberando, così, una porta USB.