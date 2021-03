Razer Anzu: un nuovo modo di vedere gli occhiali

Razer™, il leader globale nel lifestyle gaming (Hong Kong Stock Code: 1337), annuncia i Razer Anzu Smart Glasses, il suo primo prodotto eyewear. I Razer Anzu combinano la preziosa protezione di lenti che filtrano la luce blu al 35%, occhiali da sole polarizzati con protezione UVA/UVB al 99%, controlli touch e audio open-ear per un articolo unico nel suo genere.

Il suono wireless open-ear e l’uso della tecnologia Bluetooth a bassa latenza di Razer offrono immersione e convenienza maggiori per beneficiare al massimo degli stili di vita lavoro-gioco. Un peso inferiore a 48g e un design ergonomico assicurano un comfort assoluto per un uso prolungato, in particolare durante le sessioni di smartworking.

I Razer Anzu sono una soluzione all-in-one in grado di filtrare la luce nociva dei dispositivi digitali e del sole, aggiungendo un elemento di protezione estremamente necessario agli eleganti occhiali smart, completi di lenti preinstallate che filtrano la luce blu al 35% per proteggere dai riflessi dello schermo, riducendo l’affaticamento e consentendo agli occhi di essere riposati e concentrati sul lavoro e nei momenti di svago. Per le attività all’aperto, sono incluse nel bundle retail lenti polarizzate sostitutive per proteggere gli occhi dal 99% dei raggi UVA/UVB.

La connessione Bluetooth 5.1 personalizzata assicura una latenza di 60ms, leader nel settore, per un suono fluido e chiaro che permettono di rimanere immersi senza interruzioni dovute a ritardi o salti audio. Un discreto microfono omnidirezionale e gli altoparlanti integrati nella montatura degli Anzu consentono di comunicare a mani libere quasi senza essere notati.

Con oltre 5 ore di durata della batteria con una singola carica, hanno l’autonomia sufficiente per supportare un uso prolungato al lavoro o nei momenti di svago. Quando non in uso, l’energia viene conservata per ottenere quasi due settimane di stand-by.

Un’interfaccia touch sul lato della montatura degli Anzu può cambiare le tracce musicali, riprodurre o mettere in pausa i media, gestire le conference call e attivare l’assistente vocale dello smartphone. L’esperienza user-friendly del dispositivo si estende alle app disponibili per Android e iOS che offrono regolazioni dell’equalizzatore (predefinita, maggiore chiarezza o aumento degli alti), impostazioni di latenza, stato della batteria e aggiornamenti del firmware.

Disponibili in diverse dimensioni e stili, gli occhiali Razer hanno un design IPX4 resistente agli spruzzi, così allenamenti, versamenti di liquidi o il meteo non saranno un problema. La confezione include gli Anzu Smart Glasses con lenti di filtraggio del 35% della luce blu, lenti di ricambio polarizzate per #occhiali da sole con protezione al 99% contro UVA/UVB, cavo di ricarica USB-A, panno di pulizia e una custodia per riporre montatura e le lenti aggiuntive.