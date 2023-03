Razer Atlas: ecco il tappetino per mouse in vetro temperato

Razer ha recentemente presentato il suo nuovo tappetino per mouse da gioco, Razer Atlas, che rappresenta il primo passo dell’azienda verso un design basato sul vetro. Questo innovativo tappetino è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori che richiedono movimenti rapidi e scorrimenti costanti, elevando così l’esperienza in game.

La velocità e la precisione sono essenziali per i giocatori e gli atleti di esport, e Razer Atlas è stato ottimizzato con texture micro-incise sulla sua superficie ultra-liscia per creare le condizioni ottimali affinché i sensori rilevino accuratamente le texture per il massimo della precisione durante il gioco. Inoltre, la superficie antigraffio garantisce il massimo della pulizia anche durante le sessioni di gioco più intense, e il tappetino può essere facilmente pulito con un panno caldo e umido per far sì che rimanga sempre perfetto.

Realizzato con vetro temperato di qualità, è pensato per durare, garantendo resistenza e longevità. La sua superficie ultra-liscia permette ai giocatori di godere di una sensazione di attrito praticamente inesistente durante le sessioni di gioco, assicurando così prestazioni e gameplay senza precedenti.

Razer Atlas è disponibile in due colori, nero e bianco, per permettere ai giocatori di scegliere quello più adatto al proprio setup per un’estetica pulita e di qualità. Inoltre, la base in gomma antiscivolo completamente rivestita garantisce che il tappetino rimanga saldamente in posizione, anche durante le situazioni di gioco più frenetiche, eliminando eventuali scivolate o movimenti che potrebbero interrompere il gioco.

E’ disponibile sul sito Razer e nei rivenditori autorizzati al prezzo di 119,99 euro.