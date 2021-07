Razer Barracuda X: ecco le nuove cuffie multipiattaforma

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming,annuncia le cuffie wireless gaming e mobile multipiattaforma Barracuda X, pensate per giocare su più dispositivi a casa o all’aperto. Capaci di offrire versatilità e libertà con un comfort duraturo, driver potenti e un microfono dall’audio cristallino, le Barracuda X sono cuffie wireless 4-in-1 multiuso compatibili con pc, playstation, Nintendo switch e dispositivi android.

Molte cuffie wireless moderne sono progettate per l’uso a casa o in viaggio, e passare da un dispositivo all’altro può essere un processo che richiede molto tempo, specie quando l’unpairing e il pairing Bluetooth porta a problemi di connessione. Le Barracuda X sono state progettate mettendo al primo posto facilità d’uso e versatilità, che si riflettono nell’affidabile connessione wireless a bassissima latenza combinata a un design confortevole, elegante ed ergonomico, potenti driver Razer TriForce e un microfono removibile Razer HyperClear Cardioid, che le rendono la soluzione all-in-one perfetta per il gioco multipiattaforma.

“Molte cuffie commercializzate sul mercato per l’uso multipiattaforma possono raggiungere questo obiettivo solo utilizzando una connessione cablata”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Le Razer Barracuda X combinano funzionalità gaming ad alte prestazioni e vera connettività wireless 4-in-1 con il design e la facilità d’uso delle cuffie lifestyle. Il risultato è un unico device multiuso, ideale per giocare tutto il giorno indipendentemente da quale piattaforma si sta utilizzando o dove ci si trova”.