Razer e Retrosuperfuture: la moda eyewear incontra il gaming

Razer, ha annunciato una nuova e interessante collaborazione con Retrosuperfuture curata da D-CAVE, lo spazio lifestyle del metaverso. Questa rappresenta la prima partnership di Razer nel campo degli occhiali da moda e rappresenta il debutto di RSF nel mondo del gaming, in linea con il suo posizionamento esclusivo come brand leader del mercato dello streetwear contemporaneo.

I Razersuperfuture sono un modello unico di occhiali da sole, progettati per combinare l’artigianato italiano di Retrosuperfuture con il design iconico di Razer. La silhouette a mascherina si ispira all’abbigliamento sportivo con influenze streetwear. Il modello è caratterizzato da cerchi e aste in acetato, con un’ampia lente per una copertura e una protezione totale dal sole. Inoltre, è stata utilizzata una lente fotocromatica high-tech per una maggiore versatilità di utilizzo all’interno e all’esterno, con uno strato di protezione dalla luce blu per il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

Per celebrare la collaborazione, lo slogan di Razer “For Gamers. By Gamers” sarà impresso sulle lenti, mentre ogni paio di occhiali sarà serializzato univocamente sull’asta esterna destra, con l’iconico logo verde acido di Razer. La collaborazione è curata da D-CAVE, un marketplace consumer di wearable digitali e fisici, che mira a diventare lo spazio lifestyle di riferimento per il nuovo pubblico del Web 3.0, posizionando ulteriormente la cultura del gaming al centro della cultura pop contemporanea.

Razersuperfuture è una testimonianza dell’impatto del gaming sulla scena culturale e della moda, esemplificando la fusione di entrambi i mondi. Gli occhiali in edizione limitata saranno disponibili dal 5 maggio 2023 al prezzo di 249€ esclusivamente sul sito di Razer e in alcuni punti vendita selezionati di Retrosuperfuture.