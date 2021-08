Razer: ecco i nuovi Hammerhead True Wireless

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la seconda generazione di earbud Hammerhead True Wireless, aggiungendo l’illuminazione Razer Chroma™ RGB e la cancellazione attiva del rumore (ANC) per il massimo della personalizzazione e un audio senza compromessi.

I nuovi auricolari Hammerhead True Wireless rappresentano una vera evoluzione. Sono stati, infatti, aggiunti l’illuminazione Razer Chroma RGB, il feed forward ANC con doppi microfoni per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) e i gommini in silicone, mantenendo la modalità di gioco a latenza ultra-bassa di Razer (60ms). I nuovi Hammerhead True Wireless offrono, inoltre, fino a 32,5 ore di durata della batteria per essere in linea con lo stile di vita “on-the-go” dei gamer.

Per potenziare ulteriormente l’esperienza audio, gli Hammerhead True Wireless si connettono senza problemi all’app Razer Audio (disponibile su Google PlayStore e Apple App Store), consentendoti di personalizzare il profilo sonoro di musica e giochi su qualsiasi dispositivo abilitato al Bluetooth. I nuovi earbud Hammerhead True Wireless ti permettono di distinguerti al massimo, grazie alla personalizzazione dell’illuminazione Razer Chroma RGB e dell’audio immersivo in movimento.

Disponibili sul sito ufficiale e rivenditori autorizzati a €139,99.