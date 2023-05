Razer: ecco la linea di speaker Nommo V2

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha annunciato il lancio dei suoi nuovi speaker gaming per PC: la linea Nommo V2. Questi altoparlanti sono stati progettati per offrire prestazioni eccezionali, un’immersione coinvolgente e una connettività avanzata, rispondendo alle esigenze dei giocatori più appassionati.

Tra i prodotti di punta della linea Nommo V2 troviamo i Nommo V2 Pro, che vantano caratteristiche di alto livello. Dotati di driver full-range da 3″ con connettori di fase in alluminio, offrono un’acustica naturale e cristallina. Ma la vera innovazione risiede nel fatto che sono i primi altoparlanti gaming per PC al mondo ad includere un subwoofer down-firing wireless, garantendo bassi profondi e potenti senza ingombri di cavi. Inoltre, per creare un’atmosfera coinvolgente durante le sessioni di gioco, i Nommo V2 Pro sono dotati di illuminazione RGB #razer Chroma a proiezione posteriore.

La qualità del suono è una priorità per Razer e per questo motivo i Nommo V2 Pro sono il primo sistema di altoparlanti per desktop ad essere dotati di THX Spatial Audio, una tecnologia che offre un palcoscenico sonoro ampio e realistico. Inoltre, per la prima volta nella linea Nommo, sono stati introdotti i THX Game Profiles, che consistono in equalizzazioni ottimizzate appositamente per alcuni dei titoli più popolari, come Cyberpunk 2077 e Monster Hunter Rise: Sunbreak, assicurando un suono surround ottimale. Ma non è tutto, perché Razer promette che molti altri profili ottimizzati per giochi in arrivo saranno disponibili in futuro.

Oltre ai Nommo V2 Pro, Razer ha ampliato la linea Nommo V2 con due nuovi modelli: Nommo V2 e Nommo V2 X. Entrambi questi altoparlanti sono dotati di due driver full-range da 3″ e supportano la tecnologia THX Spatial Audio, garantendo un palcoscenico sonoro ad alta fedeltà che riempie l’ambiente di gioco. I Nommo V2 dispongono di un subwoofer cablato e supportano anche l’illuminazione RGB a retroproiezione Razer Chroma, offrendo un’esperienza coinvolgente che coinvolge sia la vista che l’udito. Il Nommo V2 X, invece, è un sistema di altoparlanti 2.0 dal design elegante e minimalista, caratterizzato da porte per i bassi rivolte all’indietro, che assicurano una riproduzione sonora precisa e una chiarezza ottimale per tutte le attività di intrattenimento.