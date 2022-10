Razer Edge: il dispositivo gaming portatile 5G definitivo

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso la RazerCon 2022 un evento fenomenale per i gamer di tutto il mondo. Il 15 ottobre, gli spettatori si sono sintonizzati per vedere il CEO di Razer Min-Liang Tan parlare di come Razer cambierà il futuro del mobile gaming e annunciare altri entusiasmanti prodotti in arrivo e nuove partnership esclusive.

Razer Edge 5G è il primo dispositivo gaming 5G al mondo, con migliaia di titoli AAA compatibili fin dal primo giorno. Che si tratti di giochi nativi Android e launcher preinstallati come Epic Games (Fortnite e Rocket League Sideswipe), di servizi di cloud streaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) e Nvidia GeForce Now, o di opzioni di gioco da remoto che offrono pieno accesso alle librerie per PC come Steam Link, Moonlight e Parsec. Con l’accesso illimitato a cataloghi di giochi “on the go”, Razer Edge 5G offre la massima qualità senza sacrificare l’accessibilità da remoto o la disponibilità dei contenuti.

Dotato di un avanzato display AMOLED da 6,8” con refresh rate di 144hz e risoluzione FHD+ di 2400×1080, Razer Edge offre l’87% di pixel in più rispetto alle offerte della concorrenza. Alimentato dalla più recente piattaforma gaming Snapdragon G3x Gen 1, specificamente progettata per fornire le migliori prestazioni nel gioco su mobile, Razer Edge vanta una CPU octa-core Kryo da 3 Ghz con una GPU Adreno pensata per ottenere il massimo della grafica e prestazioni per watt leader del settore. Per garantire una lunga durata della batteria per ore e ore di gioco, Razer Edge dispone di una batteria da 5000mAh.

Disponibile nella versione Wi-Fi o Verizon 5G, Razer Edge sarà inizialmente in vendita solo sul mercato statunitense e viene fornito in bundle con il nuovo Razer Kishi V2 Pro, dotato di tutte le tecnologie, opzioni di personalizzazione e funzionalità del controller mobile Kishi V2, con due aggiunte: il feedback aptico avanzato Razer HyperSense e la porta audio da 3,5 mm. I microswitch nei pulsanti frontali e nel D-pad offrono una risposta tattica e un’attivazione istantanea per ottenere controlli di qualità da console su una piattaforma di gioco portatile.

Razer Edge 5G sarà disponibile esclusivamente con Verizon. I prezzi finali e la disponibilità saranno comunicati da Verizon. Razer Edge Wi-Fi sarà disponibile a gennaio 2023 al prezzo di 399,99 dollari esclusivamente sul sito Razer e nei RazerStore.