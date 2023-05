Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: esperienza sonora immersiva e senza limiti

Razer, leader globale nel gaming lifestyle, sta portando l’audio wireless ad un livello superiore con i Razer Hammerhead Pro HyperSpeed, auricolari all’avanguardia che offrono un’esperienza audio senza precedenti con bassissima latenza e una versatilità su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation, smartphone e console portatili come Nintendo Switch o Steam Deck.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono pensati per coloro che cercano la massima qualità audio, infatti hanno ottenuto la certificazione THX, il principale riconoscimento a livello mondiale per la qualità, la coerenza e le prestazioni audio.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed ampliano i confini dell’audio wireless vero grazie all’inclusione di un Razer HyperSpeed Wireless Dongle. Questa caratteristica esclusiva colma il divario per i dispositivi che non dispongono di funzionalità audio Bluetooth integrate, permettendo loro di entrare nel regno di un’esperienza sonora senza restrizioni. Tutto ciò che i giocatori devono fare è collegare il dongle HyperSpeed Wireless alla loro PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck o PC per godere di una connessione impeccabile a 2,4 GHz.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono stati progettati per migliorare l’immersione e la consapevolezza grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida regolabile. I microfoni avanzati di feedback e feedforward monitorano l’ambiente sonoro circostante, consentendo agli utenti di eliminare il rumore durante le sessioni di gioco o di regolare il volume del suono ambientale desiderato attraverso l’applicazione.

Inoltre, sono dotati di una custodia per la ricarica wireless veloce compatibile con Qi, che offre un’autonomia extra di 24 ore. Compatibile con i Razer Charging Pad e altri caricatori wireless, include anche una porta USB tipo C per la ricarica tramite cavo.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed offrono una personalizzazione dell’illuminazione e infinite possibilità di stile con quasi 16,8 milioni di colori, numerosi modelli e effetti dinamici di illuminazione durante il gioco. Gli utenti possono sperimentare una personalizzazione RGB completa e un’esperienza più coinvolgente grazie all’ecosistema di illuminazione più ampio al mondo per dispositivi gaming.

Sono disponibili a 229,99 euro sul sito Razer, nei RazerStore e presso rivenditori autorizzati.