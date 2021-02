Razer Huntsman V2 Analog: una nuova dimensione di input

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la Razer Huntsman V2 Analog – una nuova tastiera ricca di funzionalità dotata di Analog Optical Switch, una tecnologia all’avanguardia di #razer. Con l’introduzione dell’input analogico, il vero movimento direzionale full-range è finalmente disponibile nel gaming su #pc senza l’utilizzo di un controller. I gamer possono inoltre sbloccare una nuova dimensione di gioco grazie alla possibilità di regolare e programmare completamente ogni attuazione fino al millimetro.

L’Analog Optical Switch di Razer non rappresentano solo una rivoluzione tecnologica nel mondo degli switch, ma anche la chiave di volta per un’esperienza di gioco senza precedenti. L’innovazione unica combina tre componenti: input analogico, attuazione regolabile e attuazione a due fasi.

– Input analogico: L’input analogico emula quello di un joystick analogico per un controllo e una manovrabilità più fluidi. Questa finezza rimuove le limitazioni di un movimento WASD a 8 direzioni, permettendone uno reale a 360 gradi a beneficio di giochi ottimizzati per il supporto di un controller, come quelli in terza persona, gli sparatutto multipiattaforma, i giochi di corse e i simulatori.

– Attuazione regolabile: è inoltre possibile calibrare e regolare il punto di attuazione di ogni tasto per soddisfare qualsiasi stile di gioco – da un’attuazione rapida di 1,5 mm per il gaming ad altà velocità a una completa di 3,6 mm per una pressione profonda e ponderata dei tasti.

– Attuazione a due fasi: con l’attuazione a due fasi, una pressione del tasto può attivare due funzionalità programmate impostate in due punti di attuazione diversi. Offre essenzialmente il doppio delle funzionalità per ogni tasto premuto ed è adatta per attivare combo avanzate nei giochi – come estrarre una granata e lanciarla con la stessa pressione del tasto.

Nati dai famosi Razer Optical Switch, anche questi Analog Optical Switch sfruttano la velocità della luce per azionare ogni tasto. Tengono, infatti, traccia di quanta luce passa attraverso lo switch e permettono alla tastiera di misurare il livello di pressione su ogni tasto. E a differenza degli switch meccanici tradizionali, richiedono meno parti mobili e nessun contatto metallico – solo pura luce. Senza contatti fisici che si degradano col tempo, questi switch possono facilmente durare fino a 100 milioni di attuazioni.

In quanto new entry nella famiglia Huntsman, la Razer Huntsman V2 Analog include aggiornamenti basati sui feedback della community relativi alla Huntsman Elite, pur mantenendo il fattore forma apprezzato dai fan e i tasti multimediali con un quadrante digitale.

In virtù della forte domanda, sono stati aggiunti i keycap PBT doubleshot per una finitura robusta e strutturata, così come una riga inferiore standard che permette un’ulteriore personalizzazione. Razer utilizza un processo di stampa della plastica doubleshot per creare un keycap più durevole rispetto a quella tradizionale ABS presente sulla maggior parte delle altre tastiere.

La nuova Huntsman V2 Analog presenta anche una connettività migliorata. Per una maggiore versatilità e convenienza, la tastiera è ora alimentata da un singolo cavo intrecciato, con un secondo cavo che consente il passthrough USB 3.0 opzionale. Gli utenti hanno anche la possibilità di scegliere tra USB Type-C o USB 3.0 Type-A tramite un adattatore incluso.

La Huntsman V2 Analog si adatta perfettamente nella battlestation RGB Chroma definitiva. Sulle orme della precedente, la tastiera luccica grazie a un’illuminazione underglow da ogni lato – anche intorno al poggiapolsi magnetico.

I gamer possono personalizzare una varietà di effetti luminosi scegliendo tra 16,8 milioni di colori tramite il software Razer Synapse 3. Gli effetti Razer Chroma in-game sono anche integrati in titoli di gioco popolari e possono mostrare effetti dinamici che reagiscono al gameplay e altro ancora.

L’esperienza di Chroma può estendersi ad altri dispositivi per un feedback visivo ancora più coinvolgente. I proprietari di Razer Huntsman V2 Analog possono accoppiarla con altri prodotti abilitati e sincronizzarla con l’illuminazione smart di casa tramite l’integrazione di Philips Hue con Razer Chroma.