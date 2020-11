Razer Kaira Pro, le cuffie definitive per Xbox e Cloud gaming

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia le Kaira Pro Designed for Xbox, cuffie gaming wireless ad alte prestazioni per Xbox Series X|S dotate delle più recenti tecnologie audio di Razer, che offrono un’esperienza di ascolto di livello superiore sulla prossima generazione della console. Sfruttando i driver da 50 mm TriForce Titanium e l’HyperClear Supercardioid Mic, con connettività Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro assicurano un audio straordinario e comunicazioni vocali chiare per i gamer su Xbox Series X|S e nel cloud.

Oggi è possibile accedere a oltre 100 titoli su console, PC e – con l’avvento del cloud gaming – sui dispositivi Android con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Ma la mancanza di compatibilità multipiattaforma ha costretto i gamer a utilizzare cuffie differenti per giocare al medesimo gioco su dispositivi diversi, spesso compromettendo prestazioni e funzionalità. Con le Kaira Pro, è possibile usare lo stesso device di alta qualità e ricco di funzionalità godendosi un suono pieno e coinvolgente e comunicazioni senza interruzioni per un’esperienza di gioco perfetta, sia a casa che in viaggio.

Le Kaira Pro sono progettate specificamente per una compatibilità multi-device, in grado di connettersi a una varietà di piattaforme e dispositivi. Utilizzando Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro possono essere collegate alla nuova generazione della console senza necessità di un dongle, e ai PC con Windows 10, nonché ai telefoni o tablet Android via Bluetooth 5.0, consentendo ai gamer di portare le cuffie in tanti posti quanti sono i loro giochi.

Utilizzando un innovativo design a doppio microfono, le Kaira Pro sono dotate di un Razer HyperClear Supercardioid Mic removibile per una chat vocale cristallina. Quando si è in giro, può essere rimosso e un microfono mobile integrato, nascosto all’interno della cuffia, prende automaticamente il controllo della comunicazione vocale, mantenendo l’aspetto delle Kaira Pro pulito e leggero.

Dal punto di vita del comfort, Utilizzano memory foam ultra-morbida e traspirante, con cuscinetti auricolari progettati per ridurre al minimo l’accumulo di calore e la traspirazione. Un archetto morbido e ben imbottito su una leggera struttura in acciaio inossidabile assicura un design flessibile ed estremamente resistente.