RAZER KISHI V2: ora disponibile per iPhone

Dopo Razer Kishi V2 per Android, Razer annuncia una new entry nella sua famosa linea di controller per smartphone: il Razer Kishi V2 per iPhone. Ora il mercato del mobile gaming avrà a disposizione controller di livello console per tutte le piattaforme mobile, per un’esperienza di gioco senza precedenti.

Razer ha presentato per la prima volta il Kishi V2 nel luglio di quest’anno, inaugurando la nuova generazione della famiglia e portando controller di qualità superiore sul mercato. Da adesso, anche gli utenti iPhone possono giocare ai titoli più in voga, utilizzando un device di qualità tale da garantire un’esperienza di gameplay su smartphone come mai prima d’ora.

“Da 16 anni noi di Razer portiamo grandi innovazioni, dai PC e console, al mobile gaming su iOS con una vera e propria compatibilità universale per i gamer su iPhone di tutto il mondo”, dichiara Richard Hashim, Head of the Mobile & Console division di Razer. “Utilizzando Kishi V2, i i gamer su iOS si troveranno davanti a un’esperienza premium, in quanto il controller è stato progettato esclusivamente per i device mobile di Apple”.

Kishi V2 per iPhone offre caratteristiche molto apprezzate, tra cui ingressi di alta qualità con nuovissimi controlli tattili a micro-switch, sul modello del famoso controller per console Razer Wolverine V2. Gli utenti di Kishi V2 potranno inoltre utilizzare i doppi pulsanti multifunzione e il pulsante Share, che consentirà di acquisire perfettamente e rapidamente foto o video durante il gioco.

Kishi V2 per iPhone presenta un design migliorato che offre una sensazione di maggiore stabilità, una comoda presa e una forma tascabile. Vanta inoltre una compatibilità universale con i nuovi modelli di iPhone, che lo rende utilizzabile anche con i futuri dispositivi iOS.

Kishi V2 per iPhone supporta anche l’applicazione gratuita Razer Nexus. I gamer su iPhone possono avviare immediatamente l’applicazione e l’interfaccia Razer Nexus con la semplice pressione di un pulsante per accedere ai giochi installati, effettuare lo streaming su YouTube o Facebook, navigare tra oltre mille giochi compatibili o personalizzare le impostazioni del controller. Razer Nexus è un’applicazione opzionale ed è gratuita.