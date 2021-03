Razer Kraken V3 X: comfort e leggerezza

Razer annuncia le cuffie gaming Razer Kraken V3 X. Prendendo spunto dal successo delle Razer Kraken X, il nuovo modello è progettato per un uso prolungato e il massimo comfort, con driver audio aggiornati per una maggiore immersione e Razer Chroma™ RGB per un’esperienza di gioco a 360°.

Con driver Razer TriForce da 40 mm – il cui design brevettato è stato introdotto per la prima volta nella famiglia di cuffie per gli esport Razer BlackShark V2 – e suono surround 7.1, le Razer Kraken V3 X offrono un audio realistico di fascia alta.

Il Razer HyperClear Cardioid Mic integrato, assicura una comunicazione chiara in game, senza interferenze. Con un peso di soli 285g e padiglioni auricolari in tessuto ibrido e memory foam, i gamer possono godersi il massimo comfort anche in lunghe sessioni di gioco.

Le Razer Kraken V3 X sono le cuffie più economiche del brand dotate di Razer Chroma™ RGB, il sistema di tecnologia di illuminazione RGB proprietario di Razer con oltre 16,8 milioni di colori, che consente ai gamer di personalizzare l’illuminazione dei padiglioni auricolari per una maggiore immersione.