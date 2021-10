Razer lancia nuovi microfoni per streamer: Seiren V2 Pro e Seiren V2 x

Razer annuncia il lancio di due nuovi innesti nella famiglia di microfoni per broadcaster, il Seiren V2 Pro e Seiren V2 X. La nuova linea di prodotti Seiren V2 è destinata a diventare l’elemento centrale del setup di ogni streamer, offrendo set di funzionalità premium nei microfoni dinamici e a condensatore per un’acquisizione audio naturale e realistica.

Seiren V2 Pro assicura una voce potente e ben definita consentendo agli streamer di dare profondità e timbro alle proprie voci, con una qualità in stile DJ radiofonico. I filtri passa-alto e i limitatori di gain analogici fanno in modo che il microfono catturi solo ciò che si desidera, filtrando naturalmente gli urti accidentali e i rumori di fondo. Seiren V2 Pro è un must per qualsiasi streamer che desidera migliorare le proprie abilità di presentazione e qualità audio. Alcune delle caratteristiche principali del Seiren V2 Pro includono:

Microfono dinamico, per consentire una acquisizione vocale ricca e potente

Risposta in frequenza a 20 Hz per catturare l’intera gamma audio

Filtro passa alto per bloccare basse frequenze indesiderate

Limitatore di gain analogico per prevenire la distorsione della voce

Precisione e range dinamico di livello superiore a 24 Bit

Seiren V2 X ha migliorato la formula dell’iconico microfono a condensatore di Razer, Seiren X. Le voci nitide e chiare fornite da questo dispositivo sono l’arma perfetta nell’arsenale di qualsiasi streamer in erba. Dotato di pickup pattern supercardioide, Seiren V2 X può facilmente isolare la voce dello streamer dal rumore di fondo, offrendo solo ciò che il pubblico vuole sentire. Alcune delle caratteristiche principali del Seiren V2 X includono:

Microfono a condensatore da 25 mm per una qualità vocale naturale

Pickup pattern supercardioide per una maggiore isolamento della voce

Limitatore di gain analogico per prevenire la distorsione della voce

Precisione e range dinamico di livello superiore a 24 Bit

Sia il Seiren V2 Pro che il Seiren V2 X offrono opzioni quasi illimitate di personalizzazione e controllo grazie all’integrazione diretta con il software Razer Synapse, che consente agli streamer di regolare completamente il mix audio e i profili sonori da entrambi i microfoni al fine di ottenere la voce perfetta per il loro pubblico.