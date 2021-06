Razer Opus X: colora il tuo audio

Razer annuncia la new entry nella famiglia di prodotti audio wireless lifestyle con le Opus X, dotate di tecnologia Active Noise Cancellation (ANC), Bluetooth 5.0, Gaming Mode con bassa latenza a 60ms, driver da 40mm calibrati e un microfono integrato, con uno stile over-the-ear moderno, in una gamma di colori che fa girare la testa.

Le Opus X sono tanto belle quante performanti, con driver calibrati da 40 mm che offrono un panorama sonoro ricco e coinvolgente, rendendo ancora più verosimili i giochi con bassi incisivi e frequenze medio-alte nitide. Perfette anche per musica e film, offrono un audio immersivo e continuo grazie alla tecnologia Opus X ANC che neutralizza i suoni esterni indesiderati, con un Quick Attention Mode attivabile quando gli utenti vogliono sentire ciò che gli succede attorno.

Con un microfono integrato, le Opus X assicurano un audio vocale pulito per le chiamate in mobilità, le comunicazioni in-game o le videoconferenze, risultando un device versatile per l’intrattenimento, il lavoro e il gioco. Grazie al Bluetooth 5.0, le Opus X beneficiano di range e stabilità maggiori con una connessione a basso consumo per una durata prolungata della batteria di 30 ore con ANC (40 ore senza).

Eleganti, create per il comfort e disponibili nei colori Razer Green, Mercury White e Quartz Pink, le Opus X sono le cuffie multiuso per chiunque desideri qualità elevata e suono immersivo in ogni momento.