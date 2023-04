Razer presenta Stream Controller X

Il Razer Stream Controller X è l’ultima aggiunta all’ecosistema di dispositivi Razer per lo Streaming. Il dispositivo darà un tocco di novità alle trasmissioni degli streamer grazie ai 15 pulsanti LCD programmabili, che permettono di personalizzare facilmente le luci, i suoni e di passare da un’applicazione all’altra con un semplice clic.

Lo Stream Controller X è basato sul Loupedeck Software, che garantisce la compatibilità play-and-play con tutte le principali piattaforme di streaming come OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro e altre ancora. Grazie all’accesso all’interfaccia utente di Loupedeck, gli streamer possono installare senza problemi applicazioni popolari, plugin e persino emote per dare una veste migliore all’esperienza di streaming. Sono, inoltre, in grado di trascinare e rilasciare facilmente le applicazioni preferite tramite il Marketplace di Loupedeck, per una personalizzazione infinita. I plugin più diffusi includono Spotify, Phillips Hue, Adobe Photoshop e persino Voicemod, che aiutano a semplificare i processi creativi. La suite completa di Loupedeck offre, inoltre, agli utenti l’accesso a profili nativi preimpostati per il massimo di comodità e ispirazione. Ogni serie completa di profili dispone di macro e funzionalità predefinite facilmente modificabili per soddisfare le esigenze dell’utente, migliorando ulteriormente la personalizzazione dello Stream Controller X.

È stato progettato per passare facilmente da un profilo all’altro e creare un sistema di cartelle in grado di assicurare organizzazione e ordine durante gli stream e i flussi di lavoro quotidiani. È possibile programmare ogni pulsante con funzioni macro multi-link per automatizzare i processi sincronizzati, aumentando la produttività e semplificando le attività quotidiane. Grazie a personalizzazioni creative, gli utenti possono acquisire rapidamente screenshot o registrare durante lo streaming, rendendo più facile la condivisione dei momenti salienti con il proprio pubblico.