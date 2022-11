Razer presenta Wolverine V2 Pro

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Wolverine V2 Pro, un controller wireless ricco di funzionalità per PS5 e pc. Con Razer HyperSpeed Wireless, Razer Mecha-Tactile Action Buttons, Razer HyperTrigger, croce direzionale con microswitch a 8 vie, 6 pulsanti removibili e altro ancora, offre prestazioni e controllo di altissimo livello.

Razer Wolverine V2 Pro è pensato per garantire velocità e controllo ottimali. Il controller wireless pro di nuova generazione è dotato di pulsanti Razer Mecha-Tactile Action con una distanza di attuazione di soli 0,65 mm, il 35% in meno rispetto alla media dei controller a membrana, per una pressione più rapida e una migliore tattilità che consente di percepire ogni input.

Per un controllo articolato e preciso nei picchiaduro, la croce direzionale con microswitch a 8 vie consente di sentire e percepire ogni singola pressione, permettendo di eseguire mosse accurate e volute anche nelle combo più complesse.

Aggiornati con la tecnologia Razer HyperTrigger, i grilletti posteriori del Wolverine V2 Pro sono l’ideale per gli appassionati di corse e FPS. Grazie all’HyperTrigger, i gamer possono passare da una trazione misurata a tutto campo per l’accelerazione nei giochi di corsa a scatti fulminei per un’esecuzione rapida che ricorda l’attuazione dei famosi mouse gaming di Razer.

Con 6 pulsanti removibili e thumbstick intercambiabili, Razer Wolverine V2 Pro offre, inoltre, numerosi layout personalizzati per soddisfare ogni stile di gioco. I gamer possono mappare i 4 grilletti aggiuntivi e i 2 bumper personalizzati per i loro comandi preferiti, e personalizzare ulteriormente il controller con 2 thumbstick cap addizionali per velocità o precisione maggiori.

Per un tocco di personalizzazione in più, il controller è dotato di Razer Chroma RGB, che offre oltre 16,8 milioni di colori e una suite di effetti tramite l’app Razer™ Controller per iOS e Android.

Per soddisfare ulteriormente le esigenze del gaming competitivo, Razer Wolverine V2 Pro integra Razer™ HyperSpeed Wireless. Grazie a una connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz tramite il dongle USB di tipo A in dotazione, il controller garantisce prestazioni senza interruzioni e a bassa latenza su console PS5 e pc.

Razer Wolverine V2 Pro è disponibile a un prezzo di 299.99€