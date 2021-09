Ready to go: Original Marines presenta la nuova collezione Fall Winter 2021/2022

È un universo colorato quello che racconta il mondo Original Marines nella stagione Fall Winter 2021-2022. Uno stile creativo vivace che anima di grafiche e ironia outfit che piacciono ai genitori e che insegnano ai bimbi a vestire con stile, ricercatezza e attenzione ai dettagli, dal new born al teen.

Il brand specialista nel childrenswear da 0 a 14 anni, come in ogni stagione, si mostra in tutta la sua caleidoscopica bellezza, tra citazioni luxury e inclinazioni street, e presenta temi che parlano un linguaggio universale, quello della qualità e dello stile, trasversale a ogni utilizzo e a ogni contesto. Dalla scuola, al tempo libero, alla dinamicità quotidiana, alle occasioni importanti.

L’inconfondibile stile Original Marines trasforma il guardaroba kids in un universo di colori accesi, texture glamour e stili diversi, sempre fuori dagli schemi. Outfit creati, con elevati standard qualitativi e con una vocazione sempre più forte verso la sostenibilità. Inserti, intarsi, lavorazioni e ricami definiscono un nuovo codice di eleganza dal gusto internazionale e senza tempo. Le proposte per la prossima stagione invernale esaltano l’attenzione ai dettagli, trasmettendo al guardaroba kidswear uno spirito dinamico, sostenuto dalla sperimentazione creativa.

“La quotidianità, la spontaneità, la bellezza, la straordinaria natura intorno a noi decodificano il moodboard della nostra ispirazione, – sottolinea Cristina Pincin, Responsabile stile e prodotto Original Marines – perché proprio lo scenario che ci circonda è il più grande e ricco museo d’arte. E i giovani cittadini Original Marines si muovono in questa iconografia caratterizzata da bellezza, colore e sportswear con una identità forte, fatta di ironia. Vivono il quotidiano, si muovono veloci, sono agili, creativi, curiosi. La nuova collezione ne è il risultato. Una collezione contemporanea, frutto di uno straordinario lavoro in team, con un carattere cromaticamente molto forte, per sottolineare lo spirito di un marchio che è votato al futuro perché i bambini sono la nostra speranza e i nostri pionieri, in linea con la mission Original Marines che esprime autenticità, pensiero trasversale, al passo coi tempi, inclusivo”.

Le licenze nella Fall Winter, come Disney Princess, Topolino, Minni, Tom and Jerry, Marvel, Space Jam, Alice in Wonderland, Jurassic World, Fast&Furios e Minions, reinterpretate dal brand completano la collezione e la rendono indiscutibilmente cool.