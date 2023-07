realme 11 Pro+ sbarca a Gardaland per una collaborazione speciale

Dal mese di luglio fino a novembre, Gardaland sarà il teatro di un’eccezionale collaborazione con realme. In occasione del debutto del nuovo realme 11 Pro+ Series, l’azienda cinese ha deciso di catturare l’attenzione dei giovani visitatori, brandizzando l’iconica “Flying Island”.

Salendo fino a 50 metri di altezza sulla Flying Island, i visitatori potranno godere di una straordinaria vista panoramica su Gardaland e sul magnifico paesaggio circostante, con il Lago di Garda come suggestivo sfondo. La collaborazione promette di essere un’esperienza unica che unisce la magia dell’intrattenimento offerta dal parco divertimenti con le avanzate caratteristiche fotografiche del nuovo smartphone realme 11 Pro+.

Francis Wong, Ceo di realme Europe, ha sottolineato l’importanza strategica di questa partnership: “Siamo molto felici e orgogliosi di annunciare questo progetto con Gardaland. Si tratta di un tassello importante che si inserisce nella nostra strategia per allargare la nostra brand awareness nel mercato italiano e andare a parlare direttamente con il nostro target di riferimento: i giovani. Siamo convinti che questo sia il luogo giusto per mostrare il nostro brand e la nostra mission”.

La scelta di Gardaland come scenario per questa collaborazione non è casuale. Il parco, da sempre meta prediletta di famiglie e giovani, rappresenta il luogo ideale per intercettare il pubblico di riferimento di realme, consentendo al brand di interagire direttamente con i visitatori e far conoscere loro le caratteristiche distintive del nuovo smartphone realme 11 Pro+.

La collaborazione è stata pensata sinergicamente con il lancio del realme 11 Pro+, il flagship dell’anno dell’azienda cinese. Dotato di una fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP, il realme 11 Pro+ offre un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69. Queste caratteristiche straordinarie rendono il realme 11 Pro+ il compagno ideale per immortalare al meglio l’esperienza panoramica offerta dalla Flying Island di Gardaland.