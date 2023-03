realme annuncia il lancio globale di realme GT3

realme ha annunciato al Mobile World Congress 2023 il lancio globale di realme GT3, lo smartphone top di gamma dalla velocità di ultima generazione con la potenza di ricarica più veloce al mondo da 240W. Un nuovo standard che posiziona realme GT3 come prodotto innovativo e pioniere dell’utilizzo del più elevato wattaggio di ricarica mai ottenuto prima. Questa caratteristica permette a realme e al GT3 di mantenere il primato anche negli anni a venire, in quanto ha raggiunto la potenza massima possibile secondo gli standard USB-C.

Grazie a questo nuovo traguardo, non esisterà più l’ansia da batteria. Il processo di ricarica dello smartphone è ridotto ai minimi storici, solo pochi minuti o addirittura secondi per avere una percentuale di carica soddisfacente a continuare a utilizzarlo. Infatti, basteranno solo 80 secondi per caricare il realme GT3 del 20% della sua capacità e sono necessari solo 9 minuti e 30 secondi per arrivare al 100% della batteria da 4600 mAh del dispositivo.

Oltre all’incredibile potenza di 240W, il realme GT3 spinge il design dello smartphone a nuovi livelli. Lo smartphone presenta una finestra traslucida accanto al modulo della fotocamera. Al suo interno, gli utenti troveranno una decorazione lucida del chipset, un chipset NFC, e l’innovativo Pulse Interface System con un anello di illuminazione RGB a forma di C.

Ispirandosi ai telefoni da gioco, il Pulse Interface Design di realme GT3 mostra diversi effetti luminosi a seconda dello stato del telefono. Ad esempio, quando il telefono è carico al 20%, mostra un effetto di luce di colore rosso; quando è carico dal 21% al 100%, si illumina di colore viola; e quando è completamente carico, la luce viola risulta sempre accesa. Inoltre, quando ci sono chiamate in arrivo, la luce lampeggia rapidamente. Mentre, quando si ricevono delle notifiche, il sistema di illuminazione si tinge di bianco. Infine, anche per il conto alla rovescia di 10 secondi prima di scattare le foto cambia colore, utilizzando un fascio di colori blu, bianco e arancione come countdown.

Il sistema Pulse Interface è altamente personalizzabile e aggiunge un elemento divertente e interattivo al telefono. Gli utenti possono scegliere tra 25 tonalità di colore, 2 tipi di intermittenza e 5 modalità di velocità di illuminazione per uno stile unico.