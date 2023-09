realme C51 arriva in Italia

realme ha appena rilasciato realme C51, l’ultimo arrivato della serie C. Questo nuovo modello mira a ridefinire nuovamente l’entry-level offrendo funzionalità leader di segmento senza compromessi.

Il realme C51 risolve efficacemente i problemi di spazio di archiviazione grazie alla sua capacità, che raggiunge i 128 GB. Inoltre, con la tecnologia Dynamic RAM Expansion, è possibile espandere la RAM di ulteriori 4 GB, garantendo un’esperienza fluida comparabile a quella di dispositivi con 8 GB di RAM.

Inoltre, il C51 supporta contemporaneamente due schede Nano SIM e una scheda MicroSD con un’espansione fino a 2 TB.

La sezione fotografica del C51 vanta una fotocamera principale da 50 MP con un’apertura di f/1.8 e una lente 5P, consentendo la cattura di immagini ad alta definizione anche per gli smartphone entry-level. La sua elevata risoluzione permette di acquisire dettagli nitidi e di immortalare momenti indimenticabili. In aggiunta, presenta una fotocamera selfie da 5 MP sul fronte, che offre agli utenti una vasta gamma di funzionalità innovative per esprimere il proprio stile fotografico.

Un altro elemento chiave di questo smartphone è la ricarica rapida. Con la SUPERVOOC 33W, il C51 offre la ricarica più veloce del suo segmento, richiedendo solo 28 minuti per raggiungere il 50% di carica. Questa è un’impennata considerevole rispetto al suo predecessore, il C31, che utilizzava una carica da 10W. Con una batteria da 5000 mAh, la durata della batteria non sarà più motivo di preoccupazione.

La serie C di realme mira a distinguersi per il design nella fascia di mercato entry-level, e il C51 non fa eccezione. Con linee eleganti e bordi angolari, offre un’esperienza di utilizzo confortevole e una presa sicura. La parte posteriore presenta uno spessore di soli 7,99 mm ed è disponibile in due colori, Mint Green e Carbon Black, con un design Glittering Stylish che combina diverse texture per un aspetto dinamico e alla moda.

Il C51 è dotato di un ampio display full screen da 6,74 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una piccola notch per la fotocamera anteriore, garantendo un’esperienza visiva confortevole. Inoltre, introduce la prima Mini Capsule di Android, che si adatta in modo intelligente al display e attorno alla fotocamera anteriore per le notifiche. Questa Mini Capsule può anche illuminarsi con luci dinamiche di diversi colori per indicare lo stato della batteria: verde per la carica completa, blu per la carica in corso e rosso per la batteria scarica. Inoltre, offre funzioni aggiuntive come il monitoraggio dei dati e le statistiche sui passi.