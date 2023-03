Realme C55: un nuovo smartphone di fascia media per un’esperienza di alto livello.

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha appena lanciato il nuovo realme C55, il più competitivo della fascia media. Questo smartphone si contraddistingue sul mercato grazie a quattro elementi chiave: la fotocamera da 64MP unica nel suo genere, la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, lo spazio di archiviazione fino a 256GB e un design unico e alla moda.

Il C55 è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore OV64B di punta con pixel da 0,7μm e formato ottico da 1/2″, lo stesso utilizzato nel realme GT Master Edition. Questo aumenta del 54% le dimensioni del sensore rispetto al suo predecessore C35, garantendo un miglioramento del 53,8% di nitidezza e risoluzione.

Realme C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di 256 GB di ROM, che rappresentano il più grande spazio di archiviazione disponibile nel segmento. Grazie all’avanzata Tecnologia DRE, realme C55 aumenta gli 8 GB di RAM di ulteriori 8 GB per garantire agli utenti un’esperienza molto più fluida e senza interruzioni. Inoltre, la ricarica SUPERVOOC da 33W, la più veloce per questa fascia di mercato, raggiunge il 100% di batteria in soli 63 minuti, garantendo un’esperienza di caricamento libera da qualsiasi preoccupazione.

Il design Rainy Night ispirato agli elementi naturali, disponibile in due colori, conferisce al C55 un aspetto unico e alla moda. La cornice ad angolo retto e lo spessore sottilissimo, pari a soli 7,89 mm, garantiscono una presa più sicura e una sensazione di comfort al tatto. Inoltre, l’ampio schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, insieme al punch-hole posizionato al centro, offrono un’esperienza visiva più comoda e un migliore aspetto a schermo intero.

Il realme C55 è dotato di un chipset Helio G88, un octa-core che gira a 2,0 GHz con un benchmark Antutu di 273,364. Inoltre, presenta la prima Mini Capsule di Android in grado di adattarsi in modo intelligente al display e di avvolgere il foro della fotocamera. Realme UI 4.0 basato su Android 13 e il sensore di impronte digitali fast-side, NFC multifunzionale con swipe gratuito a 360°, offrono agli appassionati un’esperienza d’uso a lungo termine e una qualità affidabile. Il realme C55 è il primo della serie C a disporre di Android 13 e UI 4.0.

Il realme C55 è disponibile in due varianti: 6GB+128GB al prezzo di 219.99 euro e 8GB+256GB al prezzo di 249.99 euro, con 20 euro di sconto disponibile durante la prima vendita.