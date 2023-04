realme: ecco la serie 11 Pro 5G in collaborazione con un designer d’eccezione

realme, ha annunciato la data di lancio ufficiale della nuova serie realme 11 Pro 5G, che sarà disponibile in due varianti: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. La nuova linea di smartphone sarà distribuita in Cina il 10 maggio.

La serie realme 11 Pro 5G, creata dal realme Design Studio in partnership con Matteo Menotto, presenta un nuovo design sorprendente. Il retro del telefono è stato realizzato in elegante pelle di lychee, con un particolare dettaglio in oro che abbraccia la fotocamera. Il design è caratterizzato da una cucitura raffinata che attraversa la lunghezza del dispositivo, ispirata alle architetture della città di Milano, città natale di Menotto. La nuance beige dorata, inspirata alle prime luci dell’alba sulla città, è il Sunrise Beige, una delle tre varianti di colore della serie, insieme all’Oasis Green e all’Astral Black.

La serie realme 11 Pro 5G presenta linee sinuose e raffinate, con texture e stampe simili ai prodotti di alta moda. La tecnica di cucitura tipica dell’alta moda e la texture 3D intrecciata garantiscono una presa e un utilizzo di altissima qualità.