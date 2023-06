Realme lancia in Italia la serie realme 11 Pro: zoom 200MP e display curvo

Realme ha presentato ufficialmente in Italia l’innovativa serie realme 11 Pro. La nuova serie comprende due modelli: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro.

Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5G, con la sua fotocamera SuperZoom OIS da 200MP, è il flagship dell’anno. La fotocamera si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore delle dimensioni di 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69, il tutto in una configurazione premium senza un aumento di prezzo: un enorme salto in avanti rispetto ai concorrenti che ancora utilizzano il sensore IMX766.

Grazie alla tecnologia Tetra2pixel, realme sfrutta tutto il potenziale del sensore da 200MP. Grazie alla tecnica del pixel binning, che si adatta alle condizioni di illuminazione, il realme 11 Pro+ 5G garantisce dimensioni dei pixel di 0,56μm per 200MP/1,12μm per 50MP/2,24μm per 12,5MP. Questa tecnologia funziona in condizioni che vanno da una luce sufficiente a un ambiente buio, assicurando sempre foto chiare e nitide.

Inoltre, la serie realme 11 Pro 5G supporta anche l’innovativa tecnologia Super OIS a livello hardware, che aumenta la velocità di ripristino dell’obiettivo del 40%, permettendo di ottenere immagini nitide nella maggior parte delle situazioni di movimento, sia che si scattino foto che si registrino video. La fotocamera vanta inoltre una capacità di elaborazione dei dati al secondo tramite l’integrazione dello stabilizzatore, garantendo un tasso di stabilità del 180% e un tasso di produzione del 100%.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G supporta la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, rendendo la composizione dello scatto più libera, indipendentemente dalla distanza. Di conseguenza, il realme 11 Pro+ 5G è il primo smartphone del settore dotato di zoom 4x lossless con una risoluzione dell’immagine superiore del 242% rispetto a prodotti simili.

La serie realme 11 Pro è dotata del miglior display curvo a 120 Hz, il migliore nel suo segmento, per un’esperienza unica. Il packaging COP Ultra offre una visione a tutto schermo innovativa e una presa comoda, grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65%, garantito anche dalla sottile cornice da 2,33 mm. Per garantire un’eccellente esperienza di presa e maneggevolezza, realme ha scelto la curvatura di precisione a 61° dopo aver selezionato manualmente 26 pannelli.

La serie realme 11 Pro supporta un touch sampling rate di 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell’uso quotidiano. Inoltre, è estremamente resistente grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore che in quella anteriore. Il display non solo ha una frequenza di aggiornamento super veloce di 120 Hz, ma offre anche 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità, una gamma cromatica P3 al 100%, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.