Redmi Note 10 5G a ritmo di “Un altro ballo” di Fred De Palma feat. Anitta (il video)

L’energia e la vitalità di Redmi Note 10 5G hanno colpito anche Fred De Palma che, con il suo nuovo singolo “Un altro ballo“, firma uno dei tormentoni musicali dell’estate 2021.

Grazie a un’efficienza energetica di livello flagship e il suo DotDisplay AdaptiveSync da 6.5” a 90Hz, Redmi Note 10 5G è in grado di adattarsi automaticamente ai contenuti, dallo streaming video a 30Hz o 60Hz, allo scorrimento dei feed dei social media fino al gaming a 90Hz, garantendo un’esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria. Redmi Note 10 5G sfoggia poi una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP che consentono di scattare con facilità delle foto davvero ottime. Inoltre, la batteria da 5.000mAh (typ) con supporto di ricarica veloce da 18W, lo rende il partner giusto per ogni movimento.

Il videoclip di “Un altro ballo”, prodotto da Hydea sotto la direzione di Mauro Russo, celebra il nuovo successo di Fred De Palma e della cantante brasiliana Anitta, già conosciuta nella scena musicale sudamericana e già in coppia con il cantante torinese nel singolo “Paloma”. Girato sulle spiagge di Santo Domingo, il video ha già superato i 4 milioni di visualizzazioni ed è disponibile da alcuni giorni su YouTube

“Fred è stato il primo a portare il raggaeton in Italia, a sfidare quindi i limiti del conosciuto cercando di innovare e svecchiare il panorama musicale travolgendo gli ascoltatori con un genere musicale che adesso è costantemente in vetta alle classifiche nazionali e internazionali” – ha commentato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Abbiamo scelto di affiancarlo in questo nuovo singolo proprio per questa sua efficacia nel guardare sempre lontano, emergendo in un contesto nuovo, e in un mercato musicale così ricco, grazie alle sue qualità artistiche uniche da freestyler. Presupposti che rispecchiano l’identità di Redmi Note 10 5G e che incarnano alla perfezione l’intento di questo prodotto: superare i confini, innovare e garantire esperienze uniche grazie alla tecnologia 5G e a caratteristiche tecniche che sono un passo avanti”.