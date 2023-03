Regali per papà: ci pensa la nuova collezione di accessori Harmont&Blaine PE23

Harmont & Blaine ha pensato al regalo perfetto per il papà moderno: gli accessori della collezione PE23. La nuova linea presenta una vasta scelta di oggetti pratici e facili da abbinare ad ogni look.

In particolare, la cintura intrecciata in corda è l’accessorio ideale per gli outfit casual e informali, perfetta per accompagnare un paio di jeans o un pantalone leggero. La sua particolare texture la rende unica e di tendenza, perfetta per i papà che amano uno stile casual ma curato.

Per i papà che amano la città e le avventure all’aria aperta, lo zaino bicolore è l’accessorio indispensabile. Questo zaino presenta un design elegante e moderno, perfetto per portare con sé tutto il necessario senza rinunciare allo stile.

Infine, per i papà che amano la praticità, Harmont & Blaine propone il porta carte, un accessorio pratico e funzionale per organizzare le carte di credito e le tessere di ogni genere.

La collezione PE23 di Harmont & Blaine può essere la scelta giusta per fare un regalo di qualità e di stile, un tocco finale perfetto per completare il look del proprio papà. Gli accessori sono realizzati con materiali di alta qualità e curati in ogni dettaglio, garantendo durata e resistenza nel tempo.

Un pensiero speciale che sicuramente verrà apprezzato e che aggiungerà un tocco di stile al guardaroba del proprio papà.