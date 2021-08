Rekordbox Professional: il primo software DJ con una memorizzazione illimitata su Dropbox

AlphaTheta Corporation ha annunciato il rilascio del piano rekordbox Professional per il suo brand Pioneer DJ, che offre nuove funzionalità e spazio illimitato sul cloud per le librerie musicali DJ, grazie alla nuova collaborazione con Dropbox.

Oggi più che mai, i DJ devono sapere di potersi affidare alla loro libreria musicale tanto quanto ai dispositivi su cui suonano. È possibile che un’unità USB o un laptop vengano danneggiati o persi e questo può essere disastroso se succede prima di uno spettacolo, di un evento, o quando un DJ si trova in viaggio, lasciandolo senza musica da suonare.

Con rekordbox Cloud Unlimited e la potenza di Dropbox, il piano rekordbox Professional è il primo software per DJ in assoluto a offrire una capacità di memorizzazione illimitata su Dropbox, il servizio in cloud leader mondiale.

Questo significa che potete memorizzare in modo sicuro una quantità illimitata di musica online – indipendentemente dalle dimensioni della vostra libreria di rekordbox. 1 Ogni traccia può essere caricata sul cloud, insieme a tutti i metadati come le playlist, gli Hot Cue, e le informazioni relative a loop e tag. Vi servirà solo un unico account Dropbox, dove potrete sfruttare lo spazio illimitato per il vostro utilizzo personale e commerciale.

Attivate la funzione Collection Auto Upload, e ogni file che importate in rekordbox viene caricato automaticamente nel cloud. Non dovrete più preoccuparvi dello spazio restante in cloud quando vi abbonate al piano Professional. Anche se il vostro laptop venisse danneggiato o andasse perso in viaggio, potete semplicemente scaricare l’intera libreria di rekordbox in un dispositivo differente.

Con l’opzione di sincronizzazione della vostra libreria di rekordbox, o parti selezionate di questa, su un massimo di 8 dispositivi, potete facilmente preparare le tracce sul vostro smartphone, puoi aggiungerle alla playlist sul vostro laptop e sul computer principale in studio quando volete. E, con Device Library Backup, potete creare un database per ogni dispositivo che utilizzate, così che sia facile e veloce replicare la condizione più recente su un altro dispositivo, se necessario. Questo si aggiunge a tutte le funzionalità avanzate incluse nel piano Creative, come la modalità Edit per la personalizzazione veloce delle tracce, il rilevamento e la visualizzazione della posizione delle voci, il controllo DVS, e molte altre funzionalità esecutive.