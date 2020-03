Relazioni e scelte nel nuovo trailer di Sakura Wars

Le relazioni richiedono scelte educative e attente. Il sistema LIPS * ti aiuterà a prendere le migliori decisioni per costruire storie d’amore e amicizie con i personaggi accattivanti di Sakura Wars. Dai un’occhiata al nostro ultimo trailer sulle relazioni mentre aspetti l’uscita del gioco il 28 aprile su PlayStation 4!

Nuovi contenuti pre-order per le edizioni di lancio

Abbiamo un grande aggiornamento per chi effettua il pre-order della Launch Edition fisica: ora riceverai anche il Theater Costume Add-on Bundle! Questo set include anche nuovi costumi per Kamiyama, Sakura, Hatsuho, Azami, Anastasia e Claris .

Cos’è incluso nella Launch Edition

Cover reversibile con la cover art giapponese originale

Set di sticker con i personaggi principali

Theater Costume Add-on Bundle

Cos’è incluso nelle edizioni Digital Deluxe e Digital Standard

Tema dinamico PS4 Imperial Combat Revue

Bundle add-on Neko Ears

Inclusi solo nella versione Digital Deluxe Edition:

Bundle Legacy of Love : un pack di costumi e musica background (BGM):

The Flower Division of the Imperial Combat Revue (Sakura Wars, Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die)

The Flower Division of the Paris Combat Revue (Sakura Wars 3: Is Paris Burning?)

The Star Division of the New York Combat Revue (Sakura Wars: So Long, My Love)

Bundle Accessori:

Glasses Bundle

Dog Tail Accessory Bundle

Angel Accessory Bundle

· Bundle DLC costumi da bagno

Caratteristiche Sakura Wars:

Interazioni dei personaggi —Interagisci con un cast colorato di personaggi tramite il sistema di dialogo dinamico LIPS (un marchio di fabbrica della serie), in cui ciò che dici e come lo dici influisce nelle relazioni sia dentro che fuori dal campo di battaglia.

Combattimenti spettacolari—I forti legami con i membri della battaglia sfociano in combattimenti spettacolari con giganteschi mech.

Splendida Produzione Anime—Meravigliose scene animate, una colonna sonora e character designed realizzato da luminari di anime e di JRPG che ti trasporteranno in una Tokyo steampunk del 1940.

A proposito del LIPS System

Il LIPS System, o Live & Interactive Picture System, è una caratteristica chiave di gameplay in Sakura Wars che influenza come interagisci con i personaggi e con l’ambiente. il Sistema LIPS si presenta in 4 modalità:

Standard LIPS – Il più comune, ti vengono presentate una serie di opzioni di dialogo tra cui scegliere. O puoi non sceglierne nessuna, sta a te decidere!

Click LIPS – Questa situazione è tipica durante eventi speciali con conversazioni faccia a faccia. Per esempio, clicca sulla bocca di qualcuno per iniziare o continuare una conversazione.

Analog LIPS – Quando devi dare una risposta, deciderai tu quanta enfasi dare alla risposta.

Environment LIPS – Simile alla classica meccanica dell’avventura punta-e-clicca, dovrai affrontare un puzzle.

Sakura Wars uscirà su PlayStation 4 il 28 Aprile, 2020.

