Renault: 30 anni di Clio

Trent’anni di evoluzioni stilistiche e tecnologiche, trent’anni cercando di rispondere sempre e nel miglior modo possibile alle esigenze di una clientela attiva, trent’anni di scene di vita vissuta. Renault Clio è tutto questo.

Dal primo lancio nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault in tutto il mondo, con oltre 15 milioni di unità commercializzate. Quest’auto, che più spesso di qualsiasi altra si è guadagnata il titolo di preferita dai francesi, è addirittura ascesa, dal 2013, al rango di leader del segmento B in Europa. Anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all’anno precedente: una performance commerciale davvero eccezionale. Nel 2019, con oltre 41.000 immatricolazioni si attesta come autovettura straniera di segmento B più venduta in Italia.

La seconda generazione viene lanciata nel 1998: guadagna 7 cm di lunghezza e introduce le motorizzazioni 16 valvole mantenendo alti gli standard di abitabilità e comfort. Mette inoltre la sicurezza a portata di tutti, equipaggiando tutta la gamma con ABS e airbag, tra cui quelli laterali. E, sempre nel 1998, viene presentata al Salone dell’Auto di Parigi, una versione ultrapotente sotto forma di show-car: è Clio V6 (una belva da 230 cavalli), che sarà poi prodotta in serie, dato il forte interesse del pubblico.

La Clio terza generazione viene commercializzata nel 2005, e propone la carta Easy Access, il GPS, il cruise-control, collocandosi al miglior livello in termini di sicurezza attiva e passiva, con 8 airbag. Clio III cambia le dimensioni in termini di qualità percepita, e sarà la prima vettura della categoria a ottenere le 5 stelle ai test EuroNcap. È anche la prima Clio a proporre una versione Station Wagon.

La 4a generazione di Clio, lanciata nel 2012, riaccende la fiamma e dimostra la sua capacità di seduzione, alla quale aggiunge un supplemento di anima. Direttamente ispirata alla concept-car DeZir, Clio IV è il primo modello a adottare la nuova identità estetica della gamma. Offre sempre maggiore tecnologia tra cui R-LINK, un tablet multimediale integrato e collegato e un sistema audio bass reflex e l’easy-park assist.

Arriviamo alla quinta generazione, quella attuale, che inaugura una nuova piattaforma modulare chiamata CMF-B senza precedenti nell’Alleanza. Sviluppata a partire dal 2014 presso il Technocentre di Guyancourt, presenta l’85% di pezzi nuovi rispetto alla piattaforma della precedente generazione. L’attuale Clio V prosegue anche nella tradizione dei veicoli perfettamente sicuri e al passo coi tempi, come dimostrato dalle 5 stelle EuroNCAP e rappresenta anche la storia di un’automobile che ha voluto rendere accessibile l’innovazione e offrire ai suoi clienti equipaggiamenti e prestazioni all’altezza del segmento superiore, proponendo parallelamente una gamma ampia e ricca, che comprende versioni sportive ed esclusive con R.S. Line e Initiale Paris. Non solo. Clio va ancora oltre e scrive una nuova pagina della sua storia con l’innovativa tecnologia E-TECH Hybrid che rappresenta la sintesi delle esperienze e competenze maturate da Renault nei veicoli elettrici che si fondono con le tecnologie sviluppate nelle competizioni di Formula 1.