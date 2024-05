Renault 5 E-TECH Electric: al via gli ordini in Italia per le prime due versioni

A distanza di pochi mesi dalla presentazione ufficiale, Renault 5 E-TECH Electric può essere ordinata in Italia.

Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile entro il 2025 in 5 allestimenti: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l’edizione speciale Roland-Garros. L’apertura degli ordini riguarda inizialmente le versioni Techno e Iconic Cinq, dotate di batteria comfort range (52 kWh), in grado di raggiungere un’fino a 410 km WLTP. Nel 2025, l’apertura degli ordini si estenderà a tutte le versioni. Renault 5 dispone di un motore elettrico da 110 kW/150 CV e 245 Nm in grado di permettere alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. L’unità è alimentata da una batteria con una capacità di 52 kWh che permette un’autonomia WLTP di 410 km. Nel 2025 sarà disponibile anche una batteria da 40 kWh.

I titolari di R5 R Pass saranno i primi a poter ordinare Renault 5 E-tech Electric nelle versioni Techno e Iconic Cinq dotate di batteria comfort range (52 kwh). Contattati dal concessionario Renault che hanno scelto al momento dell’acquisto di R5 R Pass, possono contare su un periodo di 10 giorni (fino al 30 maggio compreso) per configurare ed ordinare Renault 5 E-Tech Electric. Saranno, così, tra i primi a riceverla.

Dal 31 maggio, gli ordini saranno aperti al pubblico, sempre nelle versioni Techno e Iconic Cinq con batteria da 52 kwh, con prezzi a partire da 32.900 euro